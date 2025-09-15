Son Mühür/ Begüm Mol - DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu’nda düzenlenen törene üniversite üst yönetimi, öğretim üyeleri, aileler ve yeni öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, öğrencilerin hayatlarında yeni bir dönemin başladığını belirterek, “Dokuz Eylül Üniversitesi bir araştırma üniversitesidir. Severek çalışırsanız başaramayacağınız hiçbir şey yok” dedi.

“Nitelik sizi farklı kılacak”

Prof. Dr. Yılmaz, başarının düzenli çalışmaktan geçtiğini vurguladı:

“Hayatınızda yeni bir perde açıldı. Bu perdenin kapanışı, ancak düzenli ve severek çalışmakla başarıya dönüşür. Ülkemizde ve dünyada binlerce uzman hekim var. Sizi farklı kılacak olan, nitelik ve araştırmacı kimliğiniz olacak. Üniversitemizin yabancı diller fakültesinde yüzden fazla öğretim görevlisi İngilizce için mesai harcıyor. Mutlaka dil bilginizi geliştirin, araştırma laboratuvarlarına uğrayın.”

TÜBİTAK iş birliği ilk kez duyuruldu

Rektör Yılmaz, TÜBİTAK ile yapılan önemli bir çalışmayı da ilk kez açıkladı:

“13 Eylül 2025 itibariyle üniversitemiz, TÜBİTAK’ın ortaokul ve lise projelerini koordine etmek üzere Ege Bölgesi’nin koordinatörlük görevini üstlenmiştir. Bu, eğitime ve bilime verdiğimiz önemin göstergesidir.”

Yeni dönem yatırımlarına da değinen Yılmaz, öğrenci yurtları, yemekhane, bilgi merkezi ve kongre salonu projelerinin sürdüğünü belirtti.

“Beyaz önlük vicdanın simgesi”

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak ise konuşmasında öğrencilerin büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti:

“Bugün yalnızca bir akademik yılın açılışı değil, insanlık yolunda en kutsal adımlardan birine tanıklık ediyoruz. Giyeceğiniz beyaz önlükler vicdanın, merhametin ve bilginin simgesi olacak. Yalnızca kendi geleceğiniz için değil, dokunacağınız binlerce hayat için de ilk adımı bugün atıyorsunuz.”

Tören tıbbiye andı ile sona erdi

Konuşmaların ardından bölümlerini dereceyle kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program, öğrencilerin topluca “Tıbbiye Andı”nı okuması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.