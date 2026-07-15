Son Mühür- CHP’li Çağatay Güç ziyeretlerine hız kesmeden devam ediyor. Şimdiki durağı İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası olan Güç ekonomik kriz ve sektörün yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sohbet Oda Başkanı Zafer Koç ve yönetimi ile gerçekleştirildi. Sohbette ekonomik kriz, mutlak butlan süreci ve sektörün sorunları ele alınırken, Başkan Güç yaptığı değerlendirmelerle sorunların kaynağı olarak ‘Tek Adam Rejimi’ni işaret etti.

“Ülke anlık verilen kararlar ile yönetiliyor”

Yaşanan ekonomik krizin sorumlusu olarak AK Parti iktidarını işaret eden Güç “Gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarında esnaflarımıza ve odalarımıza ziyarette bulunmaya önem veriyoruz. Hem AKP iktidarının bozduğu ekonominin sizde yarattığı etkileri dinlemek hem de ülkede yaşanan son gelişmeler hakkında görüşlerinizi almak bizim için çok değerli. Tek adam rejimine geçildiğinden biri ülkemiz sosyal ve ekonomik açıdan büyük bir çöküşün içinde. Meclisin önemi burada ortaya çıkıyor.

Eskiden milletvekilleri komisyonlarda ve genel kurulda konuşup, tartışıyorlardı. Eskiden bir yasa çıkacağı zaman üzerinde durulur tartışılırdı. Şu an ülke anlık verilen kararlar ile yönetiliyor. Kimseye danışmadan, sormadan bir kararname yayınlıyorlar ve bir anda halkın, esnafın, emeklinin, işçinin hayatını etkiliyorlar. Planlı programlı bir şey yapılmıyor. Günü birlik işlerle maalesef ülkemizin tüm sektörleri battı ya da batıyor” diye konuştu.

“Açlık sınırının altına can çekişiyorlar”

Asgari ücretle çalışanların adeta can çekiştiğini dile getiren CHP’li Güç, “Genel Başkanımız Özgür Özel samimi ve güven veren duruşu ile lider olarak ön plana çıktı ve süreci başarıyla yürütüyor. Sayın Özel öne çıktı ama aslında süreci milletimiz taşıyor. Gençlerimizde büyük bir umutsuzluk hakim, gelecek kaygıları var. Emeklilerimiz ise düşük ücrete mahkum edildikleri için yaşam standartları çok kötü durumda. Çalışanlar ise 28 bin liralık asgari ücret veya çok az üzerindeki maaşları ile açlık sınırının altına can çekişiyorlar.

Esnafımız ve işverenlerimiz de ekonomik plansızlık nedeniyle zor durumda. Önünü göremeyen işletmeler yatırım yapmaktan kaçındığı için bu da ayrı bir ekonomik durgunluğa sebep oluyor. İş dünyamız çok büyük kan kaybı yaşıyor. Bu iktidar işin ehilleriyle çalışmadığı için iş dünyası, şirketlerimiz ve esnaflarımız çok zor durumda. İş dünyamızın sıkıntılarını çözmek için uğraşan bir iktidar yok ortada. Sadece kendi şatafatlarına odaklanmış bir iktidar var. Ülkemiz ve milletimiz bu kötü iktidarı hak etmiyor. Ama kurtulacağız. Bunlardan kurtulacağız” dedi.

“Yatırım yapmaktan çekiniliyor”

Oda Başkanı Zafer Koç ise esnafın artık önünü göremediğini şu sözlerle özetledi:

“Ben 25 yıldır bu sektörün içindeyim. Hem genel sekreterlik hem eğitim danışmanlığı yaptım. Eskiden kriz olduğunda 2-3 ay sürerdi işler dururdu. Ancak o zaman ustalarımız bize ‘2-3 ay sonra işler açılacak’ derdi ve öyle olurdu. Esnafımız eskiden önünü görebiliyordu. Şu an bu krizin nereye gideceği kestirilemiyor. Cebinde parası olan bile yatırım yapmaktan çekiniyor”