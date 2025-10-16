Son Mühür/ Osman Günden - Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Avrupa’nın en saygın bilim kurumlarından biri olan Avrupa Bilimler Akademisi (Academia Europaea) üyeliğine seçilerek Türkiye’nin bilim alanındaki temsil gücünü uluslararası düzeye taşıdı.

Avrupa’nın seçkin akademisinden İzmir’e davet

1988’de kurulan ve bilim, sanat ile beşerî bilimlerde üstün başarı gösteren akademisyenleri bir araya getiren Avrupa Bilimler Akademisi, üyelerini başvuru ile değil, bilimsel liyakat ve uluslararası tanınırlık esasına göre davet yöntemiyle belirliyor. 2025 yılında Türkiye’den bu seçkin kuruma seçilen tek bilim insanı olan Prof. Dr. Bayram Yılmaz, fizyoloji ve nörobilim alanındaki öncü çalışmalarıyla dikkat çekti. Yılmaz, Akademi’nin “Fizyoloji ve Nörobilim” kategorisindeki tek Türk üyesi unvanını aldı ve en genç Türk bilim insanları arasında yerini aldı.

Barselona’daki törende üyelik belgesi takdim edildi

Avrupa’nın önde gelen bilim insanlarının katılımıyla Barselona’da gerçekleştirilen “Building Bridges Barcelona 2025” etkinliğinde Prof. Dr. Yılmaz’a üyelik belgesi takdim edildi.

Yılmaz, törende nörofizyoloji, nöroendokrinoloji ve çevre sağlığı alanlarındaki bilimsel çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Bu gurur ülkemize ve Dokuz Eylül’e aittir”

Prof. Dr. Yılmaz, Avrupa Bilimler Akademisi üyeliğine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Avrupa Bilimler Akademisi üyeliği, ülkemizin bilimsel üretkenliğinin ve akademik saygınlığının Avrupa düzeyinde takdir edilmesidir. Bu gurur yalnızca şahsıma değil, ülkemize ve Dokuz Eylül Üniversitesi ailesine aittir. Ülkemiz, üniversitemiz ve insanlık için üretmeye devam edeceğiz.”

Bilimi hayatın merkezine alan bir akademisyen

Prof. Dr. Yılmaz, bilimi yalnızca akademik bir alan değil, yaşamın merkezinde bir değer olarak tanımlıyor.

Genç araştırmacılara rehberlik eden çalışmalarıyla Türkiye’de bilimsel üretim kültürünün güçlenmesine öncülük etti.

Uluslararası bilim dünyasında güçlü temsil

Avrupa Bilimler Akademisi üyeliği öncesinde Uluslararası Fizyolojik Bilimler Birliği (IUPS) Akademisi üyeliğine de seçilen Yılmaz, iki seçkin kurumun üyesi olarak Türkiye’nin uluslararası bilim arenasındaki görünürlüğünü artırdı. Bu gelişme, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin “Bilimin ve Hayatın Merkezi” vizyonunun küresel düzeyde tescili anlamını taşıdı.

Kapsamlı akademik birikim

Doktora eğitimini Glasgow Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Enstitüsü’nde 1997’de tamamlayan Prof. Dr. Yılmaz, nöroendokrinoloji, üreme endokrinolojisi, endokrin bozucular ve nörobilim alanlarında kapsamlı çalışmalar yürüttü.

FEPS Genel Sekreterliği, TÜSEB Kurucu Genel Sekreterliği ve Başkan Vekilliği, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü’nün New York’taki referans araştırma merkezinde danışma kurulu üyeliği yaptı.

Uluslararası dergilerde yayımlanmış 165 bilimsel makalesi ve 9 kitap bölümü bulunan Yılmaz’ın danışmanlığını üstlendiği 45 yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencisi bugün Avrupa ve ABD’nin önde gelen üniversitelerinde görev yapıyor.

Dokuz Eylül’den küresel başarıya

Prof. Dr. Yılmaz, kısa sürede Dokuz Eylül Üniversitesi’nin araştırma altyapısını güçlendiren, uluslararası görünürlüğünü artıran bir döneme öncülük etti. Academia Europaea üyeliği, İzmir’in ve Türkiye’nin bilimdeki potansiyelinin Avrupa ölçeğinde kabul edildiğini gösteren bir başarı olarak değerlendirildi.