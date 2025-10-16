Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim Ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay yokluğunda Meclisbaşkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, belediyenin iştiraki olan İZBETON A.Ş. ile ilgili sermaye artışı kararı oldu. Mecliste, İZBETON Anonim Şirketi’nin 16 Ekim 2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketteki sermaye payının korunması amacıyla yüzde 98,792’sine denk gelen 987 milyon 920 bin TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi konusu görüşüldü.

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan teklifi görüşmek üzere komisyonlara acil kaydıyla gönderildi ve toplantıya 10 dakikalık ara verildi. Aranın ardından tekrar toplanan meclis önergeye oy çokluğu verdi ve karar kabul edildi.