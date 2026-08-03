İzmir esnafına kabus yaşatan, silah zoruyla işletmelere çöken organize suç örgütü çökertildi. Polis, 3 ilde 38 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Çete lideri H.E. ve 36 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli yürütülen dev operasyonla bir suç ağı daha tasfiye edildi. Şehir merkezinden çevre ilçelere kadar uzanan hatta esnafı hedef alan çete, işletmelere silah ve tehditle el koyuyordu. Vermeyenlerden ise zorla haraç kesiliyordu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışan Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, örgütün adımlarını aylarca adım adım takip etti. Çetenin 18 ayrı örgütsel eyleme karıştığı netleştirildi. Deliller tamamlanınca düğmeye basıldı.

Hisseleri silah zoruyla devraldılar

Soruşturma dosyasındaki detaylar, şebekenin baskı yöntemlerini gözler önüne serdi. Çete üyelerinin, gözlerine kestirdikleri işletmelerin ortaklık yapılarını silah gücüyle ele geçirdiği belirlendi. Tehdit, kurşunlama, gasp... Şebeke, çarkı döndürmek için hiçbir kural tanımadı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Nitelikli yağma", "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından dosya açıldı.

Kara para aile hesaplarında

Polisin finansal analiz çalışması, örgütün kirli para trafiğini de deşifre etti. Mağdurlardan tehdit ve yağmayla toplanan paralar doğrudan örgüt yöneticilerinin kendi hesaplarına yatırılmadı. Şüphe çekmemek için paraların, çete elebaşlarının aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktarıldığı saptandı. Mali polis bu trafiği de belgelere işledi.

3 il, 38 adres, 36 gözaltı

Ekipler, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul’da 2 ve Ankara’da 1 şüphelinin adresini tespit etti. Sabaha karşı 38 adrese birden baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalanarak Emniyet’e götürüldü.

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer unsur ise örgütün cezaevindeki kolları oldu. Yapılan incelemelerde, çete üyesi 11 kişinin halihazırda farklı suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu anlaşıldı. Bu isimler hakkında da ceza infaz kurumlarında gerekli adli işlemler başlatıldı. Gözaltındaki 36 şüphelinin sorgusu devam ediyor.