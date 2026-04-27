Son Mühür- Ekonomide yaşanan dalgalanmalar nedeniyle birçok arsa, arazi ve tarlasını satmak zorunda kalan üreticiler, bu kez icralık oldu.

2 tarım alanı icradan satışta

İzmir’in çam fıstığı, üzümü ve kaplıcalarıyla ünlü ilçesi Bergama’nın Aşağıbey mahallesinde iki kıymetli tarım alanı açık icra yoluyla satışa çıkarıldı.

Açık artırma olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı ile İmar Planı Değişikliği içerisinde kaldığı belirlenen alanların satışı açık artırma usulü ile yapılacak.

Haziran ve Temmuz tarihleri gösterildi

Yüz ölçümü 21 bin 800 metrekare, değeri 10 milyon TL olan tarım alanını yüzde 10 KDV ile satışa çıkarılan alan için belirlenen açık artırmanın birincisi, 4 Haziran 2026 saat 10:50, ikinci oturumu ise 1 Temmuz 2026 saat 10:50 şeklinde açıklandı.

Yine Aşağıbey köyünde yer alan yüz ölçümü 17 bin 660 metrekare, değeri 8 milyon TL olan tarım alanı için yapılacak açık artırma usulü satış için belirlenen tarih ve saat, birinci oturum için, 3 Haziran 2026 saat 11:25, ikinci oturum için 30 Haziran 2026 saat 11:25 olarak açıklandı.