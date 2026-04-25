Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mahalle Başkanları ile bölgesel toplantılar, Küçük Menderes Bölgesi ile başladı. Ödemiş’te yapılan toplantıya; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Koordinatörü Adnan Günnar ile birlikte Ödemiş, Torbalı, Selçuk, Beydağ, Kiraz, Tire ve Bayındır İlçe Başkanları ve Mahalle Başkanları toplantıya katıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı toplantıda yaptığı konuşmada, ‘’Partimiz kurulduğu günden bugüne kadar milletinin ve teşkilatının omuzlarında yükselmiştir. Bu yükseliş, birliğimizin, beraberliğimizin ve sarsılmaz kardeşliğimizin en somut nişanesidir. Bu yüzden 11 milyonu aşkın üyesiyle partimiz; bugün sadece Türkiye’nin değil, Avrupa'nın en büyük ve en dinamik siyasi partisi konumundadır. Bu devasa güç, sadece kâğıt üzerindeki sayılardan ibaret değildir. Bu sayı; sarsılmaz bir inancın, kopmaz bir bağın ve bu ülkeye duyulan sevdanın en gür ifadesidir. Çünkü AK Parti, milletin ta kendisidir. Milletin sesi, milletin sözü, milletin özüdür.’’ dedi.





"İzmir’in sokaklarında umutsuzluk değil, değişim rüzgârları esecektir…"

‘’Bu büyük ve muazzam teşkilat yapılanmasının temel taşı, hiç şüphesiz Mahalle Başkanlarımızdır. Sizler partimizin kılcal damarları, hizmet serhadındaki uç beylerisiniz.’’ diyerek sözlerine devam eden Başkan Saygılı, ‘’Sizler, partimizin millete temas ettiği o ilk ve en hayati noktadasınız. Sizler, sahadaki en gerçek gücümüz, sokağın nabzını tutan vicdanımızsınız. Cumhurbaşkanımızın hizmet yolundaki uzanan eli sizsiniz. Onun mahalledeki sesi sizsiniz. Onun millete olan sarsılmaz niyetinin sahadaki temsilcisi sizsiniz. İzmirliler için, İzmir’imiz için... Gecesini gündüzüne karıştırıp, millete hizmet yolunda yorulmadan kapı kapı dolaşan, her kapıda bir gönül kazanan, her gönülde bir iz bırakan sizlersiniz. İzmir’deki sorunları yerinde çözecek, bu şehre nefes aldıracak olan sizlersiniz! Sokaktaki o bitmek bilmeyen çukurlardan, körfezden yükselen o ağır kokudan İzmir’i kurtaracak olan yine sizlerin sahadaki iradesidir. Yıllardır bitirilemeyen, temelinde ot bitmiş yarım kalmış projelerden; Bu güzel şehri kaosa, keşmekeşe ve çileye dönüşen o ağır trafiğe mahkûm edenlerden İzmir’i kurtaracak olan sizlersiniz. Bizim vizyonumuz; çöpü, çamuru ve çukuru bu şehrin kaderi olmaktan çıkarmaktır. Sizler mahallenizde bu değişimin sesisiniz. Vatandaşımıza "İzmir sahipsiz değil" dedirtecek olan; sizin mahalledeki dik duruşunuz, sizin çözüm odaklı siyasetiniz olacaktır. Kıymetli Başkanlarım; Siz sahada olduğunuz sürece, İzmir’in sokaklarında umutsuzluk değil, değişim rüzgârları esecektir.’’

*İzmir’den en güçlü omuzu veren o dev iradenin temsilcileri sizlersiniz…*

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sözlerini şu şekilde sonlandırdı, ‘’Bu büyük yürüyüş, ancak milletle büyür ve milletin duasıyla menziline varır. Sizlerin azmi ve kararlılığı; İzmir’in her mahallesinde hizmet bayrağını en yüksekte dalgalandırarak var olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın selamını her haneye taşıyan, umutları yeniden yeşerten, küskünleri barıştıran, Türkiye Yüzyılı idealine İzmir’den en güçlü omuzu veren o dev iradenin temsilcileri sizlersiniz. Rabbim yolumuzu açık, birliğimizi daim, gayretimizi bereketli eylesin.’’

AK Parti İzmir’de, İl Başkanı Bilal Saygılı ve İl Koordinatörü Adnan Günnar’ın katılımı ile bölgesel Mahalle Başkanları toplantısı; Yarımada, Merkez ve Bakırçay’da bulunan ilçelerin bir araya gelmesi ile hafta sonu tamamlanacak.