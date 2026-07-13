Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmış olan Soner Erden'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Aydın Pehlivan, makamında ziyaret gerçekleştirdiği Başsavcı Erden'e yeni görevinde başarılar dileyerek iyi temennilerini kendisine iletti.

Başarı dileklerinde bulundu!

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıma bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçenin huzuru, güvenliği ve adaletin tesisi açısından önemli bir görev alan Başsavcı Soner Erden'e çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

"Misafirperverliği için teşekkür ediyorum!"

Başkan Pehlivan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Sn. Soner Erden’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. İlçemizin huzuru, güvenliği ve adaletin tesisi adına üstleneceği görevinde kendisine başarılar diliyor, nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

