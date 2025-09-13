Son Mühür/Sercan Engerek- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nden Doç. Dr. Bülent Ertuğrul, ağustos ayının ortalarından itibaren COVİD-19 vakalarında ciddi bir artış olduğunu belirtti. Hastaların üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla hastaneye başvurduğuna dikkat çeken Ertuğrul, “Hastanemizde laboratuvara gelen testlerin yaklaşık yüzde 25’inin COVİD-19 olduğunu gözlemledik. Diğer doktor arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde onlar da aynı şeyi söylüyorlar. COVİD-19 vakalarında ağustosun ortalarından bu yana artış olduğuna dair tespitleri var” dedi.

Tüm dünyada 2020 yılından itibaren milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan COVİD-19 salgını varyantlarıyla sürüyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Bülent Ertuğrul, laboratuvara gelen testlerin yaklaşık yüzde 25’inin COVİD-19 pozitif olduğunu belirterek, “Hastalar üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla geliyorlar. Bunu girip benzeri bir semptom diye de adlandırabiliriz. Daha sonra yapılan testler ne yazık ki pozitif çıkıyor. Laboratuvara gelen testlerin yaklaşık yüzde 25’inin COVİD-19 olduğunu gözlemledik” ifadelerini kullandı.

Diğer hastanelerde de artış var

Tespiti Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde yaptıklarını, vaka sayılarının ancak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanabileceğini aktaran Doç. Dr. Bülent Ertuğrul, üniversite hastaneleri dışında kamu hastanelerinde, özellikle de ilçe hastanelerinde uzun süredir COVİD-19 testlerinin yapılmadığına dikkat çekti.

Ertuğrul, Grip benzeri semptomlarla gelen hastaların kaçının COVİD-19 olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ama diğer hastanelerdeki doktor arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde onlar da aynı şeyi söylüyorlar” dedi.

Risk grupları aşılanmalı

Doç. Dr. Ertuğrul, riskin hâlâ devam ettiğini ve özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için tehlikenin sürdüğünü vurguladı.

Türkiye’de yeni varyantlara yönelik aşı bulunmadığını belirten Ertuğrul, risk gruplarındaki vatandaşların mutlaka aşılanması gerektiğini söyledi.