Son Mühür/ Beste Temel - Ankara’nın Kızılay Sakarya Caddesi’nde 12 Eylül Cuma günü Çankaya Belediyesi zabıta ekiplerine yönelik saldırıya Tüm Yerel Sen tepki gösterdi. Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, zabıtaların toplum düzeni için görev yaptığını belirterek, saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Zabıta toplumun güven teminatıdır”

Erdağ, görevini yaparken seyyar satıcıların saldırısına uğrayan zabıta personelinin yalnızca belediye çalışanı değil, kent yaşamının güvenliği için emek veren kamu görevlileri olduğunu söyledi. Açıklamasında, “Kaldırımları işgal eden seyyar, sadece ekmek parası peşinde olan değil; aynı zamanda diğer esnafın ve yurttaşın hakkını gasp eden kişidir. Kuralsızlığın geçim adı altında meşrulaştırılmasına göz yumarsak şehir yaşamı kaosa sürüklenir. Zabıta, işte bu düzenin ve hukukun teminatıdır” ifadelerine yer verdi.

“Şiddeti meşrulaştırmak kabul edilemez”

Zabıta’ya yapılan saldırının yalnızca belediye personeline değil, doğrudan hukuka ve toplumsal düzenin ortak yaşam hakkına yapıldığını belirten Erdağ, “Bunu ekmek kavgası kılıfıyla açıklamaya çalışmak, şiddeti meşrulaştırmaktır. Bugün zabıta, yarın öğretmen, öbür gün doktor… Kamu görevlilerine yönelen şiddet dalgası karşısında sessiz kalırsak, hepimiz kaybederiz” dedi.

“Hukukun kazandığı düzen için susmayacağız”

Saldırının sorumlularının hukuk önünde hesap vermesini talep eden Erdağ, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Çankaya Belediyesi zabıtalarının yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Kuralsızlığın değil, emeğin ve hukukun kazandığı bir düzen için susmayacağız.”