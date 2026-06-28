İzmir’in Aliağa ilçesinde zincirleme kaza yaşandı. Kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile TIR’ın arkadan çarpması sonucu 1’i ağır toplamda 5 kişi yaralandı. Gece saatlerinde Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde yer alan Çaltılıdere Mahallesi Kavşağo’nda meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre; İzmir istikameti yönünde seyreden sürücü R.D. idaresindeki TIR, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen F.D. denetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kavşakta bekleyen üç ayrı araca çarptı.

Sürücü ve yolcular yaralandı

Yaşanan zincirleme kazayı gören çevredeki vatandaş, durumu güvenlik güçlerine ve sağlık personellerine bildirdi. Kazada, otomobil sürücüsü F.D ile aynı araçtaki M.R.Y. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından yaralılar, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya karışan diğer üç kişinin tedavileri ise ayakta yapıldı.

Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü F.D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.