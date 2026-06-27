TFF 2.Lig’de 2026-2027 sezonundan önce tüm takımlar hazırlıklarına devam ediyor. Üst üste iki sezon şampiyon olarak adını 2.Lig’e yazdıran Aliağa FK’da sportif direktör Erdem Özgenç ile yollar ayrıldı. Üst üste gelen ayrılıklarla Aliağa temsilcisinde arayış devam ediyor. Bütçe ve kadro yapılanmasını yeniden oluşturmak isteyen sarı-siyahlılar, yeni bir teknik direktör arıyor. İzmir temsilcisi sezon başında sportif direktörlük görevine getirdiği Erdem Özgenç ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teşekkürler Erdem Özgenç. Sportif direktörümüz Erdem Özgenç'le karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımız ayrılmıştır. Erdem Özgenç'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. İzmir ekibi ayrıca Konyaspor'dan kiraladığı 22 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'le de vedalaştı. Yönetimdeki belirsizlikler nedeniyle sıkıntılar yaşamayan başlayan Aliağa FK'nın sezona nasıl giriş yapacağı merak konusu olurken, taraftarlar da yaşanan gelişmelerin ardından endişeye kapıldı.

Kaynak: DHA