Son Mühür- CHP’deki "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan siyasi hareketlilik ve Genel Başkan Özgür Özel’in yeni parti hamlesiyle ivme kazanan istifa dalgası İzmir’e sıçradı. CHP İzmir İl Yönetimi'nin dün aldığı kararla 6 ilçe başkanını disipline sevk etmesinin ardından, söz konusu isimler, ilçe yönetimi ile birlikte partiden ayrılma kararı aldı.

6 ilçe başkanı disiplinlikti

İl Yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, altı ilçe başkanı tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Disipline gönderilen isimler şunlar:

Erkan Akar – Çiğli İlçe Başkanı, Levent Güçlü – Karşıyaka İlçe Başkanı, Volkan Gürboğa – Karabağlar İlçe Başkanı, Çağrı Şırlancı – Gaziemir İlçe Başkanı, Mesut Durgun – Narlıdere İlçe Başkanı, İpek Onbaşıoğlu – Selçuk İlçe Başkanı.

"Yıllar boyu Atatürk'ün kurduğu parti çatısı altında"

Narlıdere İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Değerli yol arkadaşlarımız; Yıllar boyu Atatürk'ün kurduğu parti çatısı altında, "Altı Ok"un gösterdiği hedef doğrultusunda örgütsel mücadele vermenin gururunu ve sorumluluğunu taşıdık. Ancak bugün geldiğimiz noktada atama butlan yönetimleri tarafından yetkileri olmadan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğimiz yönünde haberler alıyoruz. Görülüyor ki "Altı Ok"un bize yüklediği sorumluluk, baba ocağımızdan ayrılmamızı gerektiriyor. Partimizin geleneklerinin, tarihsel kodlarının yok sayıldığı bir düzlem oluşturulmak istenen partimizden, yurttaşlarımızın çağrısına kulak vererek, yeni bir iktidar yürüyüşünü başlatmak üzere ayrılıyoruz. Bu noktaya getirildiğimiz için üzgünüz ancak gelecek için umutluyuz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in halkın talepleri üzerine açtığı yolda kararlılıkla ilerleyeceğiz. 23 Temmuz Perşembe, Saat 12.30'da CHP Narlıdere İlçe Başkanlığı önünde bir basın açıklaması düzenleyeceğiz. Tüm örgütümüzü bekliyoruz."

"Basın açıklamamıza davet ediyoruz"

CHP Efes Selçuk ilçe başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Yıllar boyunca aynı inançla, aynı kararlılıkla omuz omuza yürüdük. Bugün de aynı inançla, aynı mücadele azmiyle milletimizin

karşısına çıkıyoruz. Söyleyecek sözümüz, paylaşacak yolumuz, birlikte kuracağımız yarınlarımız var. Tüm örgütümüzü birlik ve dayanışma içinde basın açıklamamıza davet ediyoruz. Yürüyelim arkadaşlar… Sözümüzü birlikte büyütelim, yolumuzu birlikte yürüyelim. 23 Temmuz 2026 Perşembe, Saat 17.30, CHP Efes Selçuk İlçe Başkanlığı"

İhraç kararı ile disipline sevk edilen diğer ilçe başkanlarının da istifa etmesi bekleniyor.