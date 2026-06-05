Türkiye genelinde faizin yankıları sürmeye devam ediyor. Faizle ilgili ekonomistler de dahil olmak üzere çok sayıda açıklama gelmeye devam ederken, siyasi isimlerden de açıklamalar geliyor. Bu kapsamda bir açıklama da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. İktidarın seçimlerden önce “Faiz indi, daha da inecek” diyerek vaat verdiğini söyleyen Babacan, seçimlerden sonra ise Merkez Bankası faizini %8’den %50’ye çıkardıklarını söyledi.

"Helal kavramının unutulduğu yerde bereket olmaz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden faizlerle ilgili bir açıklamada bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Seçimlerden önce “Faiz indi, daha da inecek” dediler; Seçimlerden sonra Merkez Bankası faizini %8’den %50’ye çıkardılar. 3 yıl geçti, faiz hâlâ %40. Evet, insanları aldattılar. Seçimi kazandılar ama helalinden kazanmadılar. Helal kavramının unutulduğu yerde bereket olmaz." ifadelerini kullandı.