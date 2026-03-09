Türkiye’de bazen öyle haberler geliyor ki insanın ilk tepkisi şu oluyor:

“Pes artık…”

Şarkıcı Hande Yener hakkında açılan soruşturma da bunlardan biri.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Yener hakkında

“Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Gerekçe?

Muğla’da bir konserde seyirciyle birlikte atılan bir slogan…

İstanbul Harbiye Açık Hava’daki konserde sahnede söylenen sözler…

Savcılığın dosyasına giren ifadeler şöyle, seyirci bir ağızdan bağırmış:

“Zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi…”

Ve Hande Yener’in Harbiye’de söylediği iddia edilen bir cümle:

“Biz bu devri çok güzel devireceğiz…”

Bu sözlerin ardından soruşturma başlatılıyor.

*

Oysa aynı Hande Yener, yıllar önce Demet Akalın ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeye gitmişti.

Amaçları, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bir sosyal sorumluluk projesi sunmaktı.

O günlerde sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kaldı.

“Yalaka” denildi.

*

Şimdi ise tablo tersine dönmüş durumda.

Dün Cumhurbaşkanı ile görüşmeye gittiği için eleştirilen bir sanatçı,

bugün “Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs” gibi son derece ağır bir suçlama ile karşı karşıya.

İnsan sormadan edemiyor:

Bir konser sahnesinde söylenen slogan gerçekten anayasal düzeni yıkma girişimi midir?

*

Türkiye’de son yıllarda çok sık gördüğümüz bir tablo var.

Birileri her şeyi söyleyebiliyor.

Ama başka biri konuştuğunda, eleştirdiğinde, slogan attığında…

Bir anda kendisini savcılık soruşturmasının içinde bulabiliyor.

Siyaset sert olabilir.

Eleştiri de olabilir.

Ama bir konser sahnesindeki sözleri “anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs” gibi ağır bir suçlama ile değerlendirmek…

Gerçekten düşündürücü.

*

Demokrasi sadece alkışlayanların değil, eleştirenlerin de konuşabildiği bir rejimdir.

Sanatçılar da toplumun vicdanıdır.

Onlar bazen şarkıyla, bazen sözle, bazen de bir sloganla konuşur.

Bu da hayatın ve demokrasinin bir parçasıdır.

*

Bugün yaşanan tabloya bakınca insan yine aynı cümleyi kuruyor:

Pes artık…