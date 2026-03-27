Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, son günlerde sosyal medya platformlarında infial yaratan fahiş biber fiyatlarına ilişkin sessizliğini bozarak kapsamlı bir inceleme ve cezai işlem süreci başlattığını duyurdu. Vatandaşların temel gıda ürünlerine erişimini zorlaştıran fiyat dalgalanmalarına karşı harekete geçen bakanlık müfettişleri, tarladan rafa uzanan tedarik zincirindeki usulsüzlükleri mercek altına aldı. Yapılan denetimler sonucunda, hem vergi kaçırma girişimleri hem de piyasa dengesini bozan fahiş fiyat uygulamaları somut verilerle ortaya konuldu.

Antalya Hali’nde "Düşük Beyan" oyunu deşifre edildi

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ivedi denetimler, biber fiyatlarındaki dengesizliğin kaynağını Antalya Hali’ndeki usulsüz işlemlere dayandırdı. Müfettişlerin tespitlerine göre; üretici, komisyoncu ve aracı sıfatıyla faaliyet gösteren bazı firmaların, mali yükümlülüklerini en aza indirmek için tehlikeli bir yola başvurduğu anlaşıldı. Özellikle rüsum ve stopaj vergisi gibi ödemelerden kaçınmak amacıyla, ürünlerin gerçek satış bedellerinin çok altında gösterildiği ve sisteme eksik beyanda bulunulduğu belirlendi. Bu usulsüzlükle haksız kazanç sağlayan firmaların dosyaları, gerekli yasal işlemlerin başlatılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu’na resmi olarak bildirildi.

Hal Kayıt Sistemi’nde manipülasyon: Markete rekor ceza

Denetimlerin ikinci ayağında ise kağıt üzerinde düşük gösterilen ürünlerin, raflarda fahiş fiyatlarla tüketiciye sunulduğu tespit edildi. Hal Kayıt Sistemi’ne (HKS) düşük bedelle giriş yapıp, piyasada etiketi şişiren bir market zinciri bakanlığın radarına takıldı. Kendi beyanları ile satış fiyatları arasındaki uçurumun belirlenmesinin ardından ilgili işletme, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi. Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, piyasa huzurunu bozan bu uygulamaya geçit verilmedi ve ilgili markete mevzuatın öngördüğü en üst sınır olan 1.806.170 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Fiyat istikrarını bozan girişimlere taviz yok

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamanın sonunda piyasadaki fiyat dengesini sarsmaya çalışan her türlü yapıya karşı mücadelesinin kararlılıkla süreceği mesajını verdi. Vatandaşların mağduriyetine yol açan, stokçuluk veya fahiş fiyat artışı gibi haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, gıda arz güvenliğini tehlikeye atan ve vergi kaybına yol açan bu tür organizasyonlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizerek, denetim mekanizmalarının tüm Türkiye genelinde teyakkuzda olduğunu hatırlattı.

