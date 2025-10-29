Son Mühür/Merve Turan- TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2026 için hazırlıklar sürerken, yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı kadro duyurularına devam ediyor. Bu yıl “Ünlüler & All Star” formatında izleyiciyle buluşacak yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri de şarkıcı Dilan Çıtak oldu.

Acun Ilıcalı’dan yeni isim duyurusu

Survivor’ın yeni sezonu için ünlü isimleri tek tek açıklayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Bayhan’ın kadroya dahil olduğunu duyurmuştu. Ilıcalı, bugün yaptığı yeni paylaşımda ise Dilan Çıtak’ın Ünlüler takımında yer alacağını açıkladı.

Dilan Çıtak Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Survivor 2026’da heyecan başlıyor

Yeni sezonda zorlu parkurlar, farklı yarışma konseptleri ve iddialı isimlerin yer aldığı Survivor 2026, yine rekabetin ve mücadelenin ön planda olacağı bir sezonla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dilan Çıtak’ın yanı sıra açıklanacak diğer ünlü isimler de merakla bekleniyor.