Son Mühür/ Merve Turan- Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. 10 gündür tedavi altında olan Çetinkaya, sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Fenomen isim, hastanedeki sürecin zorlu geçtiğini belirterek moralinin düşük olduğunu ifade etti.

“Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz”

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çetinkaya, yüksek ateşinin bir türlü düşmediğini dile getirmişti. Takipçilerine seslenen Çetinkaya, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim, ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan.

Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı, kan alınacak.”

“Ağrılarım çok, karnım çok şiş”

Fenomen isim, tedavisinin devam ettiğini belirterek hastanede geçirdiği günleri anlattı. Son paylaşımında durumunun hala netleşmediğini söyleyen Çetinkaya, şu sözleriyle dikkat çekti:

“10 gün… Kötü, iyi bir gün geçirmiyorum. Ağrılarım çok, karnım çok şiş. Halsizim, test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor.

Dalgalanmalı bir durum, moralim bozuk. Uzun bir süre daha buradayız. En son netleşince ileteceğim, sağ olun.”