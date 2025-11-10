Ankara’da, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 87. yılı dolayısıyla Anıtkabir’de gerçekleştirilecek törenler kapsamında trafik düzenlemeleri yapıldığı ifade edildi.

Ankara trafiğe kapalı yollar

Açıklamaya göre, ihtiyaç duyulması halinde saat 01.00 itibarıyla GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Spor Park Caddesi, Turgut Reis Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi’nin Celal Bayar Bulvarı’na bağlantı sağlayan yan yollar ile Celal Bayar Bulvarı’nın Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan yollar, Kazım Karabekir Caddesi’nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasındaki kısmı ve bu güzergâhlara bağlı tüm yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.