Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye başkanları, Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde Ankara’da bir araya geldi. Büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve büyükşehirlerin ilçe belediye başkanlarıyla ayrı ayrı beş oturumda yapılacak toplantılarda CHP’li belediyelere yapılan operasyonlarla ilgili yol haritası belirlenirken; İzmirli başkanlar da toplantıda yerlerini aldı.

“Ya hep beraber ya hiçbirimiz”

Toplantı hakkında sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafla Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in başkanlığında Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkanları Buluşması'nda Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarımız ile bir araya geldik. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğumuz, partimizin izleyeceği yol haritalarını değerlendirdiğimiz toplantımızın Foça'mıza, İzmir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz!” ifadelerini kullandı.

O başkanlarla birlikte

Başkan Saniye Bora Fıçı’nın fotoğrafının paylaştığı fotoğrafta Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da yer aldı.