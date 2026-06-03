Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklamada bulundu. İnciraltı planından bahseden Kaya İnciraltı'nın, plansızlık nedeniyle kaderine terk edilmiş bir halde olduğundan bahsetti.

Çevre Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde İnciraltı’nın 50 yıllık plan sorunu çözüme kavuştuğunu söyleyen AK Partili Kaya işleyişin nasıl olacağını paylaştı. Konu ilişkin şu sözleri kullandı: "İnciraltı, İzmir’imizin göz bebeği, hepimizin ortak anılarının odak noktası. İnciraltı, plansızlık nedeniyle kaderine terk edilmiş, şehrimize yakışmayan bir tabloya dönüşmüştü. Burada 50 yılı aşkın süredir yaşayan hemşehrilerimiz maalesef kendi topraklarında çivi dahi çakamıyor, bu sorun dededen toruna miras kalıyordu.

Ancak artık bu tablo değişiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde İnciraltı’nın 50 yıllık plan sorunu çözüme kavuşuyor. Sağlık ve termal turizm temalı bu planlama; yüksek katlı yapılaşmaya ve yoğunlaşmaya müsaade etmeyen, doğayla uyumlu, İzmir’in silüetini koruyan ve şehre nefes aldıran vizyoner bir yaklaşımla hazırlanıyor.

Bu kapsamda konutlar en fazla 2 kat, turizm tesisleri ise en fazla 3 katlı olabilecek. İzmir’imiz, 2 milyon metrekare şehrin göbeğinde yeni bir alan kazanıyor. 590 bin metrekare yeni sosyal donatı alanı var; yeni kent ormanı var, parklar, eğitim kurumları, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları var.

Bu plan yalnızca bir imar düzenlemesi değil; İzmir’i uluslararası sağlık ve termal turizm merkezi yapacak, bölgenin şifalı termal sularını modern sağlık altyapısıyla buluşturacak büyük bir kalkınma hamlesidir. 2 milyon metrekare diyorum yani 5 tane Fuar Kültürpark gibi alanı İzmir’imiz imar planlama çalışmalarıyla birlikte kazanıyor.

İnciraltı planı, İzmir’in geleceğine atılmış en büyük imzalardan biridir. Bu vizyoner adım hem bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek hem de yarının kuşaklarına kalıcı bir miras bırakacaktır. İzmir’e değer."