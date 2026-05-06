Son Mühür/Selda Meşe- Karabağlar Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda CHP’li Meclis Üyesi Kadir Dalgıç’ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeler içeren yapay zekâ destekli paylaşımı gündem oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla tepkilere neden olan CHP Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, “Kazara paylaştığını, yanlış anlaşıldığını, tam izleyemediğini" belirterek açıklamada bulundu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız'dan tepki



Sosyal medya paylaşımına İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, "Bazı şeyler vardır ki; ne 'yanlışlıkla' yapılır ne de sonradan kurulan cümlelerle üzeri örtülebilir" diyerek tepki gösterdi.

"Mesele, bu milletin değerlerine karşı takınılan tavrın kendisidir"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Yıldız konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaparak "Mesele bir paylaşım ya da birkaç söz değil; mesele, bu milletin değerlerine karşı takınılan tavrın kendisidir. İnancımıza, bayrağımıza ve ortak hafızamıza yönelen her küçümseme; aslında milletin bizatihi kendisine yönelmiş bir saygısızlıktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu milletin sandıkta defalarca tecelli eden iradesinin temsilidir. Ona yönelik her hadsiz ifade, doğrudan doğruya milletin tercihine ve onuruna yöneliktir. Bu gerçeği görmezden gelmek, siyaseti sorumluluk zemininin dışına taşımaktır. Değerler söz konusu olduğunda gri alan yoktur. Ya yanında durursunuz ya da karşısında. Bugün söylenen “yanlış anlaşıldım” cümleleri, dün sergilenen tavrın ağırlığını hafifletmez. Bizim durduğumuz yer nettir: Milletimizin inancına, birliğine ve iradesine uzanan hiçbir dile sessiz kalmayız. Yapılan hakaretleri kınıyorum" dedi.

Sabah saatlerinde gözaltı

Tartışmaların ardından Dalgıç, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suçlamasıyla gözaltına alındı.

