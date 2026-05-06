Türkiye'de dev teknoloji şirketlerine 20 yıllık vergi muafiyeti, "Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez" programının en kritik maddesi olarak öne çıkıyor. Bakan Şimşek, bölgesel yönetim merkezini İstanbul Finans Merkezi'ne taşıyan ve gelirinin yüzde 80'ini yurt dışından elde eden firmalara iki dekat boyunca kurumlar vergisinden tam muafiyet getirileceğini açıkladı.

20 yıllık vergi muafiyeti kimleri kapsıyor?

Düzenleme yalnızca teknoloji devleriyle sınırlı değil. Biyoteknoloji ve ilaç firmaları başta olmak üzere küresel ölçekte faaliyet gösteren tüm sektör temsilcileri kapsama alınıyor. Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Google, Microsoft, Apple gibi küresel firmalar faaliyet merkezlerini Türkiye'ye taşısınlar diyoruz. Eğer hizmet merkezinizi Türkiye'ye taşırsanız ve gelirlerinizin yüzde 80'ini yurt dışından elde ediyorsanız, İstanbul Finans Merkezi'nde 20 yıl boyunca kurumlar vergisini sıfırlıyoruz."

İstanbul Finans Merkezi dışında faaliyet gösterecek şirketler için ise yüzde 95 oranında vergi indirimi uygulanacak. Çalışan tarafında da kayda değer avantajlar var: İFM'de istihdam edilen profesyonellerin asgari ücretin 6 katına, İFM dışında 4 katına kadar olan gelirleri vergiden muaf tutulacak.

Vergi muafiyeti paketinde neler var?

Pakette ihracatçılara yönelik radikal indirimler de yer alıyor. Mevcut yüzde 25'lik kurumlar vergisi, normal ihracatçılar için yüzde 14'e, imalatçı ihracatçılar için ise yüzde 9'a düşürülüyor. Yazılım, video oyunları, sağlık turizmi, eğitim, mühendislik, tasarım ve mimarlık gibi yüksek katma değerli hizmet ihracatında vergi istisnası yüzde 100'e çıkarıldı.

Türkiye'ye yerleşen yüksek varlıklı kişiler için "20 yıllık yerleşik olmayan kişi" düzenlemesi de getiriliyor. Son üç yılda Türkiye'de vergi mukimi olmayanlar, ülkeye taşınmaları halinde yurt dışı kaynaklı gelirlerinden 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek. Veraset vergisi yüzde 10'dan yüzde 1'e çekilecek.

20 yıllık vergi muafiyeti ne zaman yürürlüğe girecek?

Düzenleme henüz yasalaşmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan torba yasa teklifinin TBMM'ye sunulması ve onaylanması bekleniyor. Yasanın çıkmasıyla birlikte uygulama oranlarına ilişkin yetki Cumhurbaşkanı'na verilecek. Şimşek, teşviklerin 2047 yılına kadar uzatılacağını söyledi.