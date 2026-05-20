Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Dikili, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı meydanlara sığmayan dev bir kalabalıkla kutladı. Sabah saatlerinde başlayan resmi törenler, akşam saatlerinde yerini tam anlamıyla bir görsel şölene bıraktı. Binlerce Dikilili, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle sokakları doldurdu. Geceyi marşlar aydınlattı.

Kutlama programı Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gün boyu süren gençlik gösterileri ve sportif etkinlikler ilçedeki bayram havasını diri tuttu. Ancak coşkunun zirve yaptığı an, Bülent Ecevit Meydanı’ndan başlayan geleneksel gençlik yürüyüşü oldu.

Bülent Ecevit Meydanı yakılan meşalelerle aydınlandı

Akşam karanlığı çökünce Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve eşi Nesrin Kırgöz, CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı, meclis üyeleri ve binlerce vatandaş Bülent Ecevit Meydanı’nda tek vücut oldu. Yakılan binlerce meşalenin ışığı, Cumhuriyet Meydanı’na kadar uzanan güzergahı adeta bir fener alayına dönüştürdü.

Yediden yetmişe her yaştan ilçe sakini, bando eşliğinde tek bir ağızdan marşlar söyledi. Evlerinin balkonlarına çıkan Dikililer de alkışlar ve bayraklarla sokaktaki kalabalığa destek verdi. Adımlar kararlı, coşku büyüktü.

"Bir çift mavi gözün imkansıza meydan okuduğu gün"

Yürüyüş kolunun Cumhuriyet Meydanı’na ulaşmasının ardından kürsüye çıkan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, konuşmasında 19 Mayıs 1919 ruhunun tarihsel önemine dikkat çekti. 19 Mayıs'ın sıradan bir takvim yaprağı olmadığını belirten Kırgöz, meydanı dolduran kitleye şöyle seslendi:

"Bugün; esarete boyun eğmeyen bir milletin 'tam bağımsızlık' andıdır! 19 Mayıs 1919; bir çift mavi gözün 'Geldikleri gibi giderler' diyerek imkânsıza meydan okuduğu, özgürlük sevdamızın bir güneş gibi Anadolu’nun bağrından doğduğu gündür. Bugün bu meydanda başımız dik, yüreğimiz hür bir şekilde buluşabiliyorsak bunu, o eşsiz iradeye borçluyuz."

Cumhuriyet’in ilelebet korunması için çok çalışılması gerektiğinin altını çizen Kırgöz, "Yaşasın bize bugünü armağan eden Mustafa Kemal Atatürk! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda Serkan Yıldız rüzgarı

Başkan Kırgöz’ün konuşmasının ardından kutlamaların eğlence ayağı başladı. Cumhuriyet Meydanı’nı hıncahınç dolduran binlerce vatandaş için sahne alan Serkan Yıldız, repertuarındaki şarkılar ve marşlarla enerjiyi en üst noktaya taşıdı.

