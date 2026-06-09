İzmir Ticaret Borsası, Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi’nde yatırım sürecinin önemli aşamalarından biri olarak gösterilen kesin tahsis işlemlerinin başladığını açıkladı. Yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen imza töreninde kesin tahsis sözleşmeleri imzalanarak yatırımlar resmiyete dökülmüş oldu.

Yatırımcılar için imza töreni!

İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen törende, parsel tahsisi almaya hak kazanan yatırımcılar, kesin tahsis sözleşmelerini imzaladı. Böylece Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi’nde hayata geçirilmesi hedeflenen yatırımlar için resmi sürece start verilmiş oldu.

Sektör temsilcileri törende buluştu!

Düzenlenen imza törenine Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OTB Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çakan da katılım gösterdi. Törende ayrıca İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve ek olarak Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OTB Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Korkmaz ile Bülent Uçak da katılım gösterdi.

