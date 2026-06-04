Hüseyin Demir/ Son Mühür Türkiye’nin ve İzmir’in köklü takımlarından Altınordu, TFF 2. Lig’de bu sezon ligde kalma başarısını gösterirken son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle zor günlerden kurtuldu. Türk futbolunun altyapılardaki lokomotifi, yetiştirdiği futbolcularla milli takımlara oyuncu gönderen kırmızı-lacivertliler sürdürülebilir altyapı modeliyle örnek oldu. Kendi öz kaynaklarıyla ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılara imza atan İzmir temsilcisi altyapılarda göz kamaştırıyor. Altınordu'da A takımın yarışmacı haklarını devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatırımcı adaylarına verdiği süre dolarken, kırmızı-lacivertli kulüp ile Ankaralı bir yatırımcı görüşmelerini sürdürdü.

“Uluslararası yatırımcılarla görüşmeler devam ediyor”

Edinilen kulis bilgilere göre Başkan Özkan, kurum kimliğine, kurum kültürünü koruyabilecek yatırımcılarla anlaşmak istiyor. Vizyoner bakışı, spor kültürüne uyum sağlayabilecek kişi ve kurumları Altınordu’ya devretmek isteyen Başkan Özkan, enerjisini ve motivasyonunu tamamen altyapılarda kullanmayı hedefliyor. Alt liglerde yarışmacı takımlarda yüksek maliyetler, yüksek harcamalarla kulüpler zor zamanlardan geçiyor. İzmir temsilcisine aynı zamanda uluslararası yatırımcılarda talip olurken henüz resmi olarak somut bir adım atılmadı. Kırmızı-lacivertli ekipte yatırımcı arayışının tamamen sona ermediği, uygun şartların oluşması halinde görüşmelerin ilerleyen dönemde yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor. “İyi birey”, “İyi vatandaş”, “İyi sporcu” ilkesiyle örnek olan Altınordu, yetiştirici kimliğiyle fair-play ruhuyla sporcularını yetiştiriyor. Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde spor okulları faaliyetlerini sürdüren Altınordu, yarışmacı haklarını güvenilir, spor kültürüne sahip kurumlara devretmek istiyor.