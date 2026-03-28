Sosyal medya simülasyonunda bu hafta: Bir yanda elinde termosuyla "sıcak su içmenin ontolojik faydalarını" anlatan Batılı gençler, diğer yanda her sabah çiğ zeytinyağı yudumlayarak ölümsüzlüğü arayan wellness guruları. İlk bakışta birer zararsız eğlence gibi görünen bu akımlar, aslında modern insanın "geleneksel olanı metalaştırma" dürtüsünün en taze örnekleri.

Son dönemde yükselen “Chinamaxxing” trendi, ilk etapta terlikle dolaşmak veya gündelik alışkanlıkları taklit etmek gibi naif bir "kültürel yakınsama" olarak lanse ediliyor. Ancak meseleyi sosyolojik bir süzgeçten geçirdiğimizde, karşımıza daha katmanlı bir tablo çıkıyor.

Bu ilgi, sadece Doğu estetiğine duyulan bir hayranlık değil; Amerika’nın kendi sosyo-ekonomik sistemine duyduğu yabancılaşmanın bir semptomu. Batı, kendi içindeki toplumsal erozyona karşı çareyi "uzak ve egzotik" olanda ararken, farkında olmadan yüzyıllık oryantalist kodları güncelliyor: Bir kültürü yaşamakla, o kültürün kodlarını bir "performans sanatına" dönüştürmek arasındaki çizgi, TikTok algoritmasında hızla silikleşiyor.

"Zeytinyağı-Limon Shot" ve Tarihsel Döngüsellik

Kültürel alan böyle bir "performans" içindeyken, biyolojik alanımız da boş durmuyor. Bugünün popüler "iksiri" olan zeytinyağı ve limon shot’ı, içerik üreticileri tarafından modern bir mucize gibi sunuluyor. Oysa tıp dünyası bu duruma, bir simyacının bakırın altına dönüşmeyeceğine dair beslediği o kadim şüpheyle yaklaşıyor.

Aslında insan psikolojisi, diyet dünyasında tam bir "tarihsel tekerrür" içinde:

2000’lerin başında her 11 yetişkinden birini esir alan Atkins Diyeti, bugün "Keto" veya "Karbonhidrat Sıfırlama" (Carb-reset) kostümüyle yeniden podyumda. İsmi değişiyor, ama makarnaya duyulan düşmanlık baki kalıyor.

2006’da Beyonce’nin "Limonata Diyeti" (Master Cleanse) ile çektiği çile, bugün zeytinyağı-limon shot’ları ile estetik bir boyuta taşındı. 20 yıl önce akçaağaç şurubu içiyorduk, şimdi yağ yudumluyoruz; değişen tek şey, midemizin buna ne kadar süre tahammül edebildiği.

Paleo’nun "mağara adamı gibi beslen" çağrısı, bugün "Carnivore Diet" veya "Ancestral Eating" başlıklarıyla daha agresif bir şekilde karşımızda. Tarım devrimini kişisel bir mesele haline getirip buğday tarlalarına küsmek, her dönemin vazgeçilmez bir entelektüel (!) tatmini.

Eskiden bu trendleri yayan moda dergileri ve diyet kitapları, en azından belli bir denetim ve editoryal süzgeçten geçiyordu. Bugün ise "koç" unvanını Instagram biyografisine ekleyen herkes, hiçbir biyokimyasal temeli olmayan tarifleri milyonlara "gerçek" olarak pazarlayabiliyor.

Netice itibarıyla; ister sıcak su içerek "Chinamaxxing" yapalım, ister her sabah zeytinyağıyla güne başlayalım; aslında hepimiz aynı modern anksiyete ile boğuşuyoruz. Hayatın karmaşıklığına karşı basit, hızlı ve "mucizevi" bir çözüm arayışı... Platformlar dijitalleşiyor, yayılma hızı ışık hızına ulaşıyor ama o naif "sihirli değnek" umudu, insanlık tarihinin en değişmez sabitlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor