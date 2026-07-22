Olayın, Didim D-Marin açıklarında saat 14.50 sıralarında meydana geldiği ifade edildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, özel bir teknenin makine bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler teknenin büyük bölümünü etkisi altına alırken, içeride bulunan Erhan Ergül (40) ile Ali Çabuk (26), canlarını kurtarmak için denize atladı.

Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldılar!

İhbarın ardından bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, denizde can yelekleriyle yardım talebinde bulunan iki kişiye kısa sürede ulaşım sağladı. Ekipler tarafından güvenli şekilde karaya götürülen Ergül ve Çabuk, gümrük iskelesinde hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Tekne battı!

Teknede çıkan yangına müdahale edilmesine rağmen alevler kontrol edilemedi. Yangının etkisi sonucunda ağır hasar gören özel tekne, saat 16.00 sıralarında sulara gömüldü ve battı. Olay sonrasında bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.