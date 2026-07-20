Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim süreçlerini ele alan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ile sanatta yeterlik programlarına ilişkin başvuru, kayıt, eğitim-öğretim ve mezuniyet süreçlerini ayrıntılı şekilde düzenlediği gözlerden kaçmadı.

Başvuru ve kabul şartlarına yeniden belirleme!

Yeni yönetmelik çerçevesinde lisansüstü programlara başvuruda baz alınacak kontenjan esasları, ALES ve yabancı dil koşulları, bilimsel değerlendirme sınavları ile öğrenci yerleştirme kriterlerine yeniden tanımlama getirildi.

Düzenleme çerçevesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarına kabul şartları, değerlendirme yöntemleri ve başarı ölçütleri ayrıntılı hükümlerle belirlenmiş oldu. Bunu yanı sıra bilimsel hazırlık programı, yatay geçiş ve özel öğrenci uygulamalarına ilişkin esaslar da yönetmelikte kendine yer buldu.

Mezuniyet ve ilişik kesme hükümlerine güncelleme!

Yönetmelikte yüksek lisans ve doktora programlarının azami öğrenim süreleri, mezuniyet şartları, diploma düzenlenmesi ve ilişik kesme süreçlerine ilişkin hükümler de güncellenmiş oldu.

Yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim faaliyetleri bundan sonra yeni yönetmelik hükümlerine göre yürütülmüş olacak.