Olayın, akşam saatlerinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde evli ve iki çocuk babası olan 41 yaşındaki O.A., arkadaşlarını telefonla aradı ve Büyük Menderes Nehri'ne atlayıp yaşamına son vereceğini belirtti.

Telefon görüşmesinin ardından endişeye kapılan arkadaşları durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama ve kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler seferber oldu!

İhbar sonrasında olay yerine AFAD, jandarma, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE ve sağlık ekipleri intikal etti.

Ekipler, O.A.'nın nehre atladığı düşünülen noktada ve akıntının ilerlemekte olduğu bölgelerde hem su üzerinde hem de nehir kıyısında kapsamlı arama yaptı. Çalışmalara farklı kurumlardan çok sayıda personel katılım gösterdi.

3 saat sürdü!

Zamanla yarışan ekipler, Büyük Menderes Nehri boyunca yaklaşık üç saat süren yoğun çalışma gerçekleştirdi. Su üzerinde ve çevrede yapılan aramalar sonucunda O.A. bulundu.

Sudan çıkarılan şahsın hayatta olduğu tespit edildi.

Sağlık ekipleri teslim aldı!

Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen O.A., ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

