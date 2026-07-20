Aydın'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, kentte günlük yaşamda olumsuzluk meydana getirdi. Efeler'de kısa süre içinde hızla artan hava sıcaklığı 45 dereceye varırken, sokaklar ve parklar boş kaldı. Meteoroloji ise yüksek sıcaklıkların birkaç gün daha etkisini devam ettireceği uyarısını gerçekleştirdi.

Sıcaklık dakikalar içinde yükseldi!

Yaz mevsiminin en bunaltıcı günlerinden birini yaşayan Aydın'ın Efeler ilçesinde termometreler öğleden sonra dikkat çeken değerlere çıktı. Saat 15.50 sıralarında 42 dereceyi gösteren termometreler, yaklaşık 5 dakika içinde 45 dereceye yükselmiş oldu.

Kent merkezindeki bu ani sıcaklık artışı vatandaşların da gözlerinden kaçmadı. Bazı kişiler termometrelerdeki yüksek değerleri cep telefonlarıyla görüntüleyerek o anları kaydetti.

Parklar ve açık alanlarda sessizlik!

Kavurucu sıcak hava sebebiyle özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmayı istemeyen vatandaşlar, gölgelik alanlara ve kapalı mekanlara sığındı. Normal günlerde yoğunluk yaşanan çocuk parkları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları ise büyük ölçüde boşlukla karşı karşıya kaldı.

Perşembeye kadar etkisini sürdürecek!

Meteoroloji tahminlerine göre Aydın'da etkili olan sıcak hava dalgasının perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor. Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde boy gösterecek hava sıcaklıklarının, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor.