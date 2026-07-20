Aydın Söke'de gerçekleşen trafik kazası, akşam saatlerinde İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Gelen bilgiler çerçevesinde, 09 ATY 230 plakalı motosiklet ile 09 ATC 842 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü A.K., savrularak yola düştü ve ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı!

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından ambulansla hastaneye götürülen A.K.'nin, tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ekiplerinden inceleme!

Kaza sebebiyle bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde gerçekleştirdi.