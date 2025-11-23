Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın trafikte yaşamış olduğu olay Türkiye gündemine oturdu. Yıldırım, bir belediye aracının ters yönden gelmesine tepki gösterirken, tavrı ise büyük tepki topladı. Yıldırım'a bir tepki de Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ'dan geldi.

"Zabıta emekçileri hedef gösterilemez!"

Zabıta emekçilerine destek çıkan Erdağ, "İstanbul’da yaşanan ters yön tartışmasında Aziz Yıldırım’ın sergilediği tehditkâr üslup, kamuoyunda olduğu kadar zabıta emekçileri arasında da ciddi rahatsızlık yaratmıştır. Belediye aracının ters yöne girmesi elbette kabul edilemez; kural ihlali kim tarafından yapılırsa yapılsın gereği yapılmalıdır. Ancak bu durum bahane edilerek zabıta emekçileri hedef gösterilemez, tehdit edilemez ve küçük düşürülemez.

“Bütün İstanbul’u buraya yığarım” sözleri, kamu görevlilerini baskı altına alan, toplumu kışkırtan bir dilin yansımasıdır. Ünlü bir kişinin popülerliğini bir kamu emekçisine karşı güç unsuru olarak kullanması kabul edilemez. Bu tür çıkışlar, zaten zor koşullarda çalışan zabıta personelini daha da hedef hâline getirmektedir." dedi.

"Zabıta teşkilatını töhmet altında bırakmak haksızlıktır!"

Açıklamasına devam eden Erdağ, "Zabıta, belediyelerin sahadaki en görünür ve en çok risk taşıyan birimidir; toplum düzeninin sağlanmasında önemli bir rol üstlenir. Bu emekçilerin itibarı, kişisel öfke patlamalarıyla zedelenemez. Ters yön ihlali bir hatadır, ancak bu olay üzerinden tüm zabıta teşkilatını töhmet altında bırakmak haksızlıktır.

Aziz Yıldırım’ın sert ve küçümseyici üslubu, ne zabıta emekçilerinin onuruyla ne de toplumsal barışla bağdaşmaktadır. Eleştiri olur, ancak tehdit dili ve kitle çağrıları kabul edilemez. Bu olay, hem kural ihlallerinin önlenmesi hem de zabıta emekçilerinin çalışma koşullarının ve güvenliğinin iyileştirilmesi için bir uyarı olarak görülmelidir.

Zabıta emekçileri sahipsiz değildir. Kamu hizmetine, emeğe ve onura yönelik her haksız saldırının karşısında durmak, kamu düzenine ve demokrasiye sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.