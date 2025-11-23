İzmir’in Buca ilçesinde bir oto galeride sabaha karşı patlayıcı madde kullanılarak saldırı düzenlendi. Olay, saat 04.02 sıralarında Sanayi Sitesi C Kapısı’nda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda iş yerinin önünde patlama sesi duyulurken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, oto galeride ve çevresindeki bazı yapılarda hasar oluştu.

Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendi, iş yeri çevresinde delil arama çalışmaları yapıldı.

İlk değerlendirmelere göre saldırının profesyonel bir yöntemle gerçekleştirildiği üzerinde duruluyor.

2 şüpheli gözaltında

Polis ekiplerinin yaptığı saha çalışması ve teknik takip sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kimlik bilgileri açıklanmazken, zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma derinleştiriliyor

Emniyet ekipleri olayın ardından soruşturmayı genişleterek saldırının arka planını araştırıyor. Saldırının bir tehdit, alacak verecek meselesi veya daha büyük bir suç örgütü bağlantısı olup olmadığı ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Polis, saldırının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.