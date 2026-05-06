Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İzmir Güzelbahçe’de kentin önde gelen basın temsilcileriyle bir araya gelerek, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Burhanettin Bulut: Gazetecinin ayrımı olmaz gazeteci gazetecidir

Basın mensuplarına hitaben önemli açıklamalarda bulunan ve AK Parti iktidarın medya düzenini bozduğunu öne süren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Çok keyif aldığımız bir çalışma yaptık. İzmir çok güzel bir kent. Adına şarkılar yazılmış bir kent, Güzelbahçe’de bir o kadar güzel. Bitiş sloganımız şu oldu, İnşallah seçimlerden sonra tüm Türkiye’yi Güzelbahçe yaparız. Biz diyoruz ki gazeteciler arasında ayrım olmaz, yerel medya-ulusal medya ayrımı doğru değildir. Gazeteci, gazetecidir. Gazetecilerin yaptığı hizmetin bir vatandaşlık hizmeti olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Basına devletin desteği olması gerekiyor ya da bir kol ayrılması gerekiyor.

Ancak bugün ülkemize bakıldığında o yapıların içerisinde İletişim Başkanlığı gerek basının yapacağı haberler, gerek Türkiye’nin görünürlüğünü artırmak için çalışması gerekirken sansür mekanizması haline gelmiştir. RTÜK daha çok televizyonlar ile ilgili taraf, RTÜK bir sansür mekanizması haline dönmüştür. Tüm bunlar yapılırken birde işin ekonomisi var. Yine devletin dolaylı vergi gibi destek verdiği organlar var. Basın, dördüncü kuvvet olma özelliğini yitirmiş durumdadır. Gazetelerin başlıkları bir merkezden yazılınca orada editoryal işleme gerek kalmıyor. Bir şeyi yaymak için çok ciddi paralar harcanıyor. Eskiden en çok harcama yapılan yer gazete reklamlarıydı şimdi sosyal medya reklamları, sosyal medyaya harcanan para reklamlara harcanan paralardan daha yüksektir, bu işin iç yüzünde de baktığınız zaman yine iktidar var. Yargı kişiyi alıyor, telefonunu alıyor ve koyuyor.

Sonra aradan bir zaman geçiyor çektiğin telefondaki özel şeyler sosyal medyaya düşüyor. Bu anlayışla karşılanacak bir şey değildir. Bunu biz FETÖ döneminde yaşadık. Biz basının ekonomik özgürlüğüne kavuşmasına sahip çıkıyoruz, yeni bir yol bulmak gerekiyor. Gazetecilik mesleğini kimin yapacağına meslektaşının karar vermesi gerekiyor. Parti adliye koridorlarında mücadele etmeye devam edecek ancak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nden ülkenin nasıl yönetileceğini aktaracak, dört ana başlıkta çalışıyoruz, gelen heyet ekonomi, güvenlik, devletin yeni yapılanmasına ilişkin konuşacak, sosyal devlet üzerine çalışmalar yapılacak.” şeklinde konuştu.

Çağatay Güç: Samimi bir ortam olsun istedik

Toplantıya katılan bütün basın mensuplarına teşekkürlerini sunan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Samimi bir ortam olsun istedik. Biz burada bir basın açıklaması şeklinde olsun tarzında bir etkinlik düşünmedik. Biz CHP’nin üst düzey genel başkanlarını kentimizde ağırlayarak, konularıyla ilgili İzmir’deki temsilcileri ile görüştürme üzerine bir çalıştırma gerçekleştiriyoruz. Geldiği için bütün basın mensuplarına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Devrim Seyrek: Vatandaşlar erken seçim istiyor

Konuşmasında vatandaşların erken seçim istediğini aktaran CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, “Dün gece itibariyle programımız devam ediyor, ne mutlu ki genel başkan yardımcımız bizlerle birlikte oldu. Sokakta şunu gördük, tüm esnaf ve vatandaş erken seçim istiyerek bu iktidarın gitmesini istiyor. Biz de Güzelbahçe olarak buna dünden hazırız.” dedi.