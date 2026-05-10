Türkiye genelinde mesleki eğitimin kalitesini artırmaya yönelik hamleler hız kesmeden devam ederken, Adana'dan teknoloji ve inovasyon odaklı dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çukurova Kaymakamlığı öncülüğünde hayata geçirilen proje ile ahşap işleme sektörüne nitelikli iş gücü kazandırılması için önemli bir adım atıldı.

1991 YAPIMI ATÖLYEDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen SEECO projesi, Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çehresini değiştirdi.

Sağlanan makine ve ekipman destekleriyle, okulun yıllardır kullanılan eski ahşap atölyesi baştan aşağı tadilata alındı.

Yenileme çalışmalarının ardından tesise entegre edilen bilgisayar destekli CNC makineleri, eylül ayından itibaren iç mekan tasarımı ve mobilya bölümü öğrencilerinin kullanımına açıldı.

12'Sİ KADIN 20 KURSİYER TEZGAH BAŞINDA

Modernize edilen üretim tesisi sadece lise öğrencileriyle sınırlı kalmadı. Çukurova İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Kaymakamlık ortaklığıyla hayata geçirilen mobilya CNC operatörlüğü kursu, meslek edinmek isteyen vatandaşlara da kapılarını araladı.

Şu an itibarıyla ileri seviye ahşap işleme eğitimlerine katılan 20 kursiyerin 12'sini kadınlar oluşturuyor.

"DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDE İŞ İMKANI"

Projenin genel koordinatörlüğünü üstlenen Lokman Kara, uygulamanın bölgesel istihdama sunacağı katkılara işaret etti.

Atölyedeki kadın yoğunluğuna dikkat çeken Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Mobilya sektöründe aslında son kullanıcı kadınlardır. Kadınların sektörde üretici olmalarını sağlayacak bir ortam tahsis etmeyi hedefledik"

Sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman açığını kapatmak istediklerini vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"Sektörde nitelikli iş gücünün oluşmasını, gençlerin nitelikli alanlarda ileri teknoloji kullanımı deneyimini sağlamış olmasını hedefliyoruz ve bu doğrultuda eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kurs alan gençlerimizin sektörde istihdam potansiyelleri artacak. Buradaki makineler uluslararası standartlarda ve donanıma sahip, bunları kullanan bir kursiyerimiz aslında dünyanın herhangi bir yerinde kendisine iş imkanı bulabiliyor. Ayrıca buradaki ileri teknoloji makineleri kullanan katılımcılar, ileride kendi üretim atölyelerini açabiliyorlar."

ÖNYARGILAR YIKILDI: KIZLARA GÖRE OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM

Okul Müdürü Mesut Can Demiroğlu, 1991 yılından bu yana hizmet veren atölyenin nihayet günümüz teknolojisine kavuştuğunu dile getirdi.

Sisteme hızla adapte olan lise 11'inci sınıf Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencisi Hiranur Özbey, mesleki tecrübe kazandığını belirterek şöyle konuştu:

"Ben zaten bilişim alanında iyiyim. Buradaki çizimler, yapımlarla mobilyacılıkta geliştiğimi, tecrübelerim olduğunu fark ettim. Kursa başlamadan önce mobilyacılığın kızlara göre olmadığını düşünüyordum. Şu an gelişmiş teknolojiyle aslında kızların da yapabileceği ağır bir meslek olmadığını öğrenmiş oldum."

Arkadaşlarının yönlendirmesiyle eğitimlere dahil olan 10'uncu sınıf öğrencisi Melisa Doğa Baruğ, bilgisayar destekli tasarımlar sayesinde kendisini her geçen gün daha ileriye taşıdığını aktardı.

Aynı lisede Mobilya ve Mekan İç Tasarım Alanı 10'uncu sınıf seviyesinde eğitim gören Damla Soyubelli ise teknoloji odaklı yeni sistemin kendi gelişimlerine sunduğu büyük faydaya dikkat çekti.