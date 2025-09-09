Adana’da eşini otogarda balonlarla ve mesajlarla süslenmiş otomobiliyle karşılayan temizlik görevlisi Sadık Şaşmaz, çalıştığı hastaneden işten çıkarıldı. ISS Türkiye bünyesinde görev yapan Şaşmaz’ın işten çıkarılma gerekçesi, firmanın organizasyonu raporlu olduğu bir güne denk getirdiğini iddia etmesi oldu. Şaşmaz ise sürprizi raporlu olmadan bir gün önce gerçekleştirdiğini belirtti.

Otogarda sürpriz karşılama

Merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Sadık Şaşmaz’ın 25 yaşındaki hamile eşi Melek Şaşmaz, geçtiğimiz ay memleketi Batman’a gitmişti. Yaklaşık bir ay sonra Adana’ya dönen Melek Şaşmaz’ı karşılamak isteyen Sadık Şaşmaz, otomobilini balonlar ve “Seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin” yazısıyla süsledi. Eşi karşısında şaşkınlık yaşarken, çift duygusal anlar yaşadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni topladı. O anlar İhlas Haber Ajansı tarafından da haberleştirildi.

Firma işten çıkardı

Şaşmaz, sürpriz karşılamanın ardından 1 Eylül Pazartesi günü rahatsızlığı nedeniyle iki günlük rapor aldı ve şefine bildirdi. Firma, organizasyonu raporlu olduğu gün gerçekleştirdiğini iddia ederek tutanak tuttu.

Sadık Şaşmaz, organizasyonu 31 Ağustos sabaha karşı yaptığına dair kanıt sundu. Ancak firma, bir gün sonra yeniden tutanak düzenleyerek “performans düşüklüğü” gerekçesiyle Şaşmaz’ın sözleşmesini feshetti.

“Hanımcılık kazandı, ben işsiz kaldım”

Şaşmaz, “Eşimi mutlu etmek için böyle bir sürpriz yaptım. Sosyal medyada çok güzel tepkiler aldım. Ancak firma, raporlu olduğum gün bunu yaptığımı öne sürdü. Bunu kanıtlamama rağmen performans düşüklüğü diyerek işten çıkardılar. Hanımcılık kazandı, ben işsiz kaldım” dedi.

Şaşmaz, eşinin hamile olduğunu ve işsiz kalmanın aileyi zor durumda bıraktığını belirterek, “Evimiz kira, üç ay sonra ödeme zamanı geliyor. İşe geri dönüş davası açacağım; ya işe dönmek istiyorum ya da hayırsever iş insanlarından destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.

ISS Türkiye firması ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.