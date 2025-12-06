Amerika’da yaşayan öğretmen Rama Lana Diallo ile Adanalı tasarımcı Halil İbrahim Topal, 2021 yılında Afrika kent merkezinde bir restoranda karşılaşarak tanıştı. Tanışmalarının ardından Rama Amerika’ya dönerken, Topal Türkiye’ye geri döndü. Çift, dört yıl boyunca mesafeye rağmen iletişimlerini sürdürdü.

TÜRK GELENEKLERİNE UYGUN DÜĞÜN

Adana’nın Kozan ilçesinde gerçekleşen düğünde Afrikalı gelin, Türk kültürüne uygun olarak kına yakma ritüelini yerine getirdi. Düğüne gelinin dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan yaklaşık 20 kişilik ailesi, kendi yöresel kıyafetleriyle katıldı. Afrika ezgileri ile Adana havalarının bir araya geldiği düğünde, gelin ve damadın aileleri birlikte “Erik Dalı” oynayarak unutulmaz anlar yaşadı.

GELİN VE DAMATTAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Damat Halil İbrahim Topal, tanışma hikâyelerini ve süreçlerini anlatırken, “Mesafe engel olmadı. Herkes çok destek oldu, hiç yabancılık hissettirmediler” dedi. Gelin Rama Lana Diallo ise Türk düğün geleneklerinden kına, testi kırma ve ayakkabı altına isim yazılmasını şaşırtıcı bulduğunu belirtti. Diallo, Adana’daki insanların sıcak kanlı ve misafirperver olduğunu ifade ederek, Afrika ve Kozan arasındaki sıcaklık farkını da esprili bir şekilde dile getirdi.

AİLELER DÜĞÜNDEN MEMNUN KALDI

Damadın kuzeni Büşra Beydilli, düğünü “Çok mutlu bir düğündü, çok sıcakkanlılardı, herkes bir araya geldi” sözleriyle değerlendirirken, eşi İlyas Beydilli ise “Birlik ve beraberlik içinde çok güzel bir düğün oldu” ifadelerini kullandı.