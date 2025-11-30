Adana’da 26 yıldır görev yapan biyoloji öğretmeni Yalçın Keklik (49), internet üzerinden yaptığı forex yatırımlarında büyük kayıplar yaşayarak borç batağına saplandı. Yaklaşık 2 milyon lirasını kaybettiğini belirten Keklik, borçlarını kapatmak için tefecilere yönelmek zorunda kaldığını, toplam borcunun ise 4 milyon liraya yaklaştığını söyledi.

Keklik, tefecilerin kendisini “Ailenin adresini biliyoruz” diyerek tehdit ettiğini öne sürdü. Yaşadığı ağır tablo nedeniyle eşi ve çocukları tarafından terk edilen öğretmen, “Forex bir kumardır. Kimse bulaşmasın, ben her şeyimi kaybettim” diyerek gözyaşları içinde yardım istedi.

“Yıllarca sakladım, sonunda hem paramı hem ailemi kaybettim”

Üç çocuk babası Keklik, kaldıraçlı işlemlerle kısa sürede kazanç elde etme umuduyla sisteme para aktardığını ancak büyük bir çöküş yaşadığını anlattı. “Borçlarımı kapatmak için yeniden borç aldım, sürekli erteledim. Yıllarca aileme hiçbir şey söyleyemedim. Sonunda her şey ortaya çıktı ve beni terk ettiler” dedi.

Keklik, hem ekonomik baskı hem de tehditler nedeniyle psikolojik olarak çöktüğünü belirterek, “Piyasaya ciddi bir borç yaptım. Alacaklılar sürekli arıyor, tehdit ediyorlar. Çocuklarım bile artık bu yükten dolayı benim ölmemi istiyor. Hayatım altüst oldu” ifadelerini kullandı.

Kartonlarla yardım çağrısı

Maddi çıkmaz ve aile dramı yaşayan öğretmen, çareyi cadde kenarlarında kartonlara yazdığı mesajlarla yardım istemekte buldu. Üzerine yazdığı “Zor durumdayım, yardım edin” ifadeleriyle yaşadığı yıkımı gözler önüne seren Keklik, bir daha kimsenin benzer bir hataya düşmemesi gerektiğini vurguladı.

Keklik, “Forex tuzak gibi, bir girdin mi çıkamıyorsun. İnsanlar birikimini, yuvasını, hayatını kaybediyor. Ben bunu yaşayarak öğrendim” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.