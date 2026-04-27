Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer ve muhabir İrem Yüzer, zorlu bir yargı sürecinin ardından tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti.

"Hizmet etmek için sabırsızlıkla bekliyorum"

Kandemir Medya adına iletilen "geçmiş olsun" dileklerini kabul eden Karalar, oldukça sıcak ve samimi bir ev sahipliği yaptı. Ziyaret sırasında duygularını saklamayan Karalar, Adana halkıyla arasındaki bağın altını çizerek, "Adana’yı çok seviyorum, Adana da bizi çok seviyor, hizmet için sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Hukuki süreçte neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere süreç, 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarıyla başlamış ve Karalar bu kapsamda tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aylarca süren belirsizliğin ardından beklenen haber, 5 Şubat 2026’da gelmişti. Aziz İhsan Aktaş’ın 'etkin pişmanlık' talebiyle verdiği ifadelerle şekillenen davada mahkeme, aralarında Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 8 kişi hakkında tahliye kararı vermişti.

Son Mühür'e teşekkür

Tahliyenin ardından şimdi tüm gözler İçişleri Bakanlığı’nın vereceği karara çevrilmiş durumda. Görevine resmen iade edilmeyi bekleyen Karalar, İzmir’e ve kendisini yalnız bırakmayan Son Mühür ailesine özel olarak teşekkürlerini iletti. Adanalılara sevgi ve selamlarını gönderen Karalar'ın tek isteği bir an önce koltuğuna dönüp kaldığı yerden hizmete devam edebilmek.