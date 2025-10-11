Adana’da polis ekipleri, hazineye ait arazileri “kiralama” veya “satış” vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şebekeyi çökertti. Yaklaşık 80 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

KAMU GÖREVLİSİ GİBİ DAVRANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak hazine arazilerini ecrimisil yöntemiyle kiralama veya sahte tapu düzenleyip satma vaadiyle vatandaşları kandıran şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından, 7 Ekim’de kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

50 KİŞİYİ SAHTE TAPULARLA DOLANDIRDILAR

Operasyon kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin en az 50 kişiyi sahte tapularla dolandırdığı, bu yöntemle yaklaşık 80 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda, 37 tapu senedi, 30 sahte belge ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

5 TUTUKLAMA, 8 ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 5 şüphelinin tutuklanmasına, 8’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Polis, şebekenin bağlantılarının ve elde ettiği haksız kazancın izini sürmek için soruşturmayı genişletti.