1,5 yıl sözü verilmişti, 4 yıl geçti

Son Mühür-Kentsel dönüşüm sürecine "can ve mal güvenliği" gerekçesiyle dahil olan mahalleli, 2021 yılında evlerini 275 bin ile 400 bin TL arasındaki bedellerle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devretmişti. O dönem yetkililerin konutların 1,5 yıl içinde teslim edileceği ve ödemelerin taşındıktan sonra başlayacağı yönündeki taahhütlerini hatırlatan vatandaşlar, bugünkü tabloda büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor.

Borç yükü 5 katına çıktı: "Bu parayı rüyamda bile görmedim"

İnşaat alanında bir araya gelerek basın açıklaması yapan mahalle sakinleri, özellikle borçlandırma rakamlarındaki fahiş artışa dikkat çekti. Projenin başında konuşulan rakamların bugün 5 katına çıktığını belirten hak sahiplerinden yaşlı bir kadın, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

"Eski evimi 270 bin TL saydılar, şimdi karşıma 2,5 milyon liralık borç çıkardılar. Ben ömrüm boyunca bu kadar parayı rüyamda bile görmedim. Bu paraya sahip olsam zaten çocuklarımı evlendirirdim."

"Adil bir değerleme istiyoruz"

Mahalle sakinleri adına konuşan Emre Karaoğlu, kentsel dönüşümün insan odaklı olması gerektiğini savunarak devletin şeffaf bir süreç yürütmediğini iddia etti. Karaoğlu’nun açıklamalarında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Ekonomik Çıkmaz: Artan enflasyon ve ekonomik koşullar altında ezilen vatandaşlar, hem yüksek kira bedelleriyle hem de ödenmesi imkansız borçlarla karşı karşıya.

Düşük Kira Yardımı: TOKİ tarafından verilen kira desteklerinin, güncel piyasa fiyatlarının çok altında kaldığı belirtiliyor.

Adalet Çağrısı: Borçlandırma sürecinin şeffaf ve vicdanlı bir şekilde yeniden ele alınması talep ediliyor.

Bakanlığa ve Cumhurbaşkanı'na çağrı

"Kentsel dönüşüm umut olmalı, endişe değil" diyen mahalleli; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'na çağrıda bulundu. Hak sahipleri, devletin vatandaşla karşı karşıya gelmek yerine, sosyal devlet ilkesi gereği yanlarında durması gerektiğini ve Şehit Erkut Akbay Mahallesi’ndeki bu sesin artık duyulmasını bekliyor.