Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yıllardır raftan indirilmeyen "Deniz Taksi" vaadini arşiv belgeleriyle ortaya koyarak yerel yönetimi sert bir dille eleştirdi. Saygılı, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda, CHP’li belediyelerin kronikleşen vaat siyasetini hedef aldı. Projenin takvimini gün gün hesaplayan Saygılı, "Vaat var, icraat yok!" diyerek İzmirlilerin kaç yıldır bekletildiğini vurguladı.

İzmirliler tarafından dikkat çeken videolu paylaşımda Cemil Tugay’ın hem Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde hem de Büyükşehir adaylığı sırasında verdiği sözlerin yer aldığı video kayıtları paylaşıldı.

Deniz taksi İzmirliler için hayal oldu

Bilal Saygılı’nın paylaştığı verilere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçim döneminde bu projeyi koltuğa oturduktan sonraki ilk 180 gün içinde hayata geçireceğini taahhüt etmişti. Takvimler ilerledi. Süreç çoktan aşıldı. Saygılı, vaadin üzerinden tam 798 gün geçmesine rağmen İzmir körfezinde hala tek bir deniz taksinin bile hizmete girmediğini vurguladı.

Üstelik bu söz, Tugay'ın hanesindeki ilk deniz taksi vaadi de değil. Paylaşılan arşiv kayıtları, konunun geçmişinin çok daha eskiye dayandığını gösteriyor.

O sözü 2020'de vermiş

Saygılı'nın yaptığı paylaşımdaki ayrıntı ise Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptığı döneme uzanıyor. Tugay, Şubat 2020’de kameraların karşısına geçmiş ve iddialı bir açıklama yapmıştı. O dönem yapılan açıklamada, deniz taksi uygulamasının aynı yılın Haziran ayında kesin olarak hizmete başlayacağı ilan edilmişti.

Tam altı yıl oldu. Karşıyaka sahilinde verilip tutulmayan o ilk sözün üzerinden koca bir altı yıl geçti ama körfezde değişen hiçbir şey olmadı.

Saygılı, yayınladığı videoda Tugay’ın "hemen başlatacağız" dediği seçim konuşmalarını ekrana getirerek, "Ortada ne deniz taksi var ne de verilen sözlerin gerçeğe dönüşmüş hali" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.