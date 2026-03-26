Son Mühür- DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen bir dönem AK Parti'de birlikte siyaset yaptığı AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül'e seslendi.

Savcılıkların, Türkiye’yi söz söyleyenin kendisini adliyede gördüğü bir ülke olmaktan çıkarması gerekiyor hatırlatmasında bulunan Ekmen,

''Bu çerçevede, daha önce Adalet Bakanlığı görevinde bulunmuş Sayın Abdülhamit Gül’e de çağrıda bulunuyorum:

5816 sayılı Yasa’dan Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlamalarına kadar uzanan bu süreçte yaşanan uygulamalara ‘dur’ diyecek bir inisiyatif alınmalıdır'' mesajı verdi.

Birlikte yükselir, birlikte düşer...



Gazeteci İsmail Arı'nın tutuklanmasıyla Manisa’nın Turgutlu ilçesinde öğretmen Ramazan Avuşmak hakkında yürütülen soruşturmaya dikkat çeken Ekmen, burada altını çizmek gerekir ki bir ülkede hak ve özgürlükler birlikte yükselir, birlikte aşağı çekilir.

Cumhurbaşkanına yönelik suçlamalarda ortaya çıkan uygulamaları hoşgörüyle karşılayıp, 5816 sayılı Yasa kapsamında yaşanan sorunları ayrı bir başlıkta eleştirmek tutarlı değildir.

Suçlu ya da zanlı kabul edilse dahi kişilerin temel hak ve hürriyetleri korunarak soruşturmaların yürütülmesi gerektiğini Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’e hatırlatmak gerekir'' ifadelerine yer verdi.