Son Mühür / Atakan Başpehlivan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Tarsus’ta planlanan çimento fabrikasına tepki gösterdi.

“Tarsus’a çimento fabrikasının kurulması bölgeyi tahribata sürükleyecek”

Genel Kurul’da söz alarak konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, “Tarsus’ta Sanlıca köyünde tam 14 köyün ortasında bir çimento fabrikasının yapılması girişimi kabul edilemez, Milletvekilimiz Sayın Gülcan Kış da konuya değindi. Yeşilovacık’ın kimyasal atık deposuna dönüştürülmesi gibi Tarsus’a çimento fabrikasının kurulması bölgeyi geri dönüşü olmayan bir tahribata sürükleyecektir.” dedi.

“Doğal kaynaklar riske atılırsa bölge ekonomisi daha da zayıflayacak”

Ayrıca, konuşmasında tarım alanlarının riske atılmasının doğal kaynakları riske atacağını savunan DEVA Partili Ekmen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Köylüler şu anda nöbette. ÇED süreci kapsamında bir toplantı gerçekleştirilecek. Genel Kurul çalışmaları nedeniyle fiziken orada bulunamasam da yüreğimiz onlarla ve verdikleri mücadeleyi destekliyoruz.

Zirai don felaketinden, kuraklıktan ve sel baskınından zarar görmüş olan çiftçilerin zararlarını karşılamak yerine çimento fabrikasının tesisi kabul edilemez. Üreticinin ayakta kalabilmesi için desteklenmesi gerekirken, tarım alanlarını ve doğal kaynakları riske atacak adımlar atılması bölge ekonomisini daha da zayıflatacaktır. Öncelik, halihazırda zor koşullarda üretim yapan çiftçinin yaralarını sarmak ve tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak olmalıdır.”