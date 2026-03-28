Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’e yönelik ilk kez füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusu, Yemen topraklarından fırlatılan bir füzenin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu açıkladı.

İsrail Ordusu: “Füze tespit edildi”

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Yemen’den İsrail’e doğru bir füze fırlatıldığı belirtildi. Açıklamada, tehdidin algılanmasının ardından hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği ve olası saldırının engellenmesine yönelik önlemlerin alındığı ifade edildi.

Saldırılar İran-İsrail gerilimiyle eş zamanlı yaşandı

Söz konusu gelişme, İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırıların arttığı bir döneme denk geldi. Bir gün önce İran’ın Tel Aviv’e yönelik olarak birkaç saat içinde beş farklı dalga halinde füze saldırısı düzenlediği bildirilmiş, saldırılar sırasında İsrail genelinde sirenlerin çaldığı ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklanmıştı.

Husilerden müdahale uyarısı

Yemen’deki Husiler, saldırıdan bir gün önce yaptıkları açıklamada, ABD veya İsrail ile birlikte İran’a karşı herhangi bir ittifakın savaşa dahil olması halinde askeri müdahalede bulunacaklarını duyurmuştu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, Kızıldeniz’in bu amaçla kullanılmasına da izin verilmeyeceğini ifade etti.

“Saldırılar sürerse müdahale genişler” açıklaması

Husi sözcüsü Seri, Filistin, Lübnan, İran ve Irak’a yönelik saldırıların sürmesi halinde operasyon alanının genişletilebileceğini belirtti. Açıklamada, bölgedeki askeri hareketliliğin artması durumunda farklı cephelerde karşılık verilebileceği mesajı verildi.