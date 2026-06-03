Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir siyasetinde dikkatleri çeken bir gelişme yaşandı. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İl Başkanı Aybar Uygur, il başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Partide başarılı siyaset tarzı ve teşkilatta yaptığı büyük çalışmalarla takdirleri toplayan Uygur, “Bu bir veda değil; ülkemiz için kurduğumuz hayallerin, inandığımız değerlerin ve verdiğimiz mücadelenin yeni bir safhası” mesajı verdi. Uygur, bundan sonraki süreçte siyasi çalışmalarını Ankara merkezli sürdüreceğini de dile getirdi.

“Büyük onur, gurur ve sorumlulukla…”

İl başkanlığını bırakma kararında herhangi bir sıkıntı olmadığının altını çizen Uygur, “Kurucusu olduğum teşkilatımızda sırasıyla İl Başkan Yardımcılığı, Buca İlçe Başkanlığı ve İzmir İl Başkanlığı görevlerini büyük bir onur, gurur ve sorumluluk duygusuyla yürüttüm. Bugün ise bu kutlu görevi, gönül huzuruyla Teşkilat Başkanımız Muhammed Yılmaz’a devrediyorum. Görev sürem boyunca makamların değil, davanın ve ortak hedeflerimizin gücüne inandım; koltuktan güç alan değil, bulunduğu makama güç vermeye çalışan bir anlayışla hareket ettim. Birlikte emek verdiğimiz, mücadele ettiğimiz ve nice güzel hatıralar biriktirdiğimiz yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Bu bir veda değil; ülkemiz için kurduğumuz hayallerin, inandığımız değerlerin ve verdiğimiz mücadelenin yeni bir safhasıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teşkilatımızın ve davamızın yanında olmaya devam edeceğim” dedi.

“Kıymetli kardeşime başarılar diliyorum”

DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığı koltuğunu çok genç ve dinamik bir isme teslim etmekten de mutluluk duyduğunu belirten Uygur, “Görevi devralan kıymetli kardeşime başarılar diliyor, bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Seyit Karaca da şu açıklamayı yaptı:

“İzmir İl Başkanlığımızda bayrak değişimi yaşandı. Mehmet Aybar Uygur’un özel işleri nedeniyle görevden ayrılma talebi sonrasında, Genel Merkez Teşkilat İşleri Başkanlığımızca İl Teşkilat Başkan Yardımcımız Muhammet Yılmaz İl Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Mehmet Aybar Uygur başkanımıza emekleri için teşekkür eder, Muhammet Yılmaz başkanımıza başarılar dilerim.”