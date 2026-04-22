Son Mühür- Geçtiğimiz haftayı coşkulu yükselişle kapatan BIST 100 endeksi, Hürmüz Boğazı'ndan gelen endişeli haberlerin ardından bir miktar geri çekilmişti.

''Geçtiğimiz cuma günü ateşkes ilanı ile birlikte bütün piyasalar savaşın bittiğine yönelik beklentiyle hareketlilik yaşarken petrol fiyatları aşağı çekilmiş, altın ve coinlerde hareketlilik yaşanmıştı'' hatırlatmasında bulunan A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Bizim piyasamızda ise bu hafta toplanacak para piyasası kurulunun nihayet faiz indirimlerine geri dönebileceği düşüncesiyle bankacılık sektörü başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafı coşkuyla haftayı kapatmıştı.

Haftaya karışık başladık...



Fakat hafta başından itibaren Hürmüz’ün tekrardan trafiğe kapanması, barış görüşmelerinin belirsizliği dönmesi ile birlikte piyasalar karışık bir açılış yaptı.

Merkez Bankası da bugünkü toplantısında bu karışıklık içerisinde faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutarak bu toplantısında risk almamış oldu.

Bunun en önemli etkisi bankacılık sektöründe satış olarak kendini gösterdi'' mesajı verdi.

Endişeli bekleyiş sürüyor...



''Borsa İstanbul hâlâ seviye olarak zirveye yakın seviyelerde tutunmaya çalışsa da endişeli bekleyişin devam ettiğini söyleyebilirim'' diyen Murat Bilen,

''Kağıt bazında hareketlilikler hâlâ sürmekte ancak yine savaş modunda Tüpraş, Petkim, Aselsan hisselerinde yukarı yönlü hareket devam ediyor.

Bankacılık ve havacılık sektörü gibi sektörlerde düşüş var. Yarının 23 Nisan tatili olması olası gelişebilecek bir şeye karşı yatırımcıların biraz daha temkinli olmasına yol açtı.

Avrupa'nın jet yakıtı tükeniyor...



Önümüzdeki dönemde gelen raporlamalara göre jet yakıtlarında Avrupa stoklarının tüketmeye başlamasıyla birlikte hem ulaşımda hem de kargoculukta çok büyük tedarik zincirlerinde kırılmaya ulaşabilecek bir riskle karşı karşıyayız.

Hürmüz sorunu kısa sürede çözülmezse ileriki dönemde daha büyük sorunlara yol açacak gibi duruyor. Bu da piyasalarımızda açısından dikkatle izlenen endişe ile takip edilen bir durum'' değerlendirmesinde bulundu.