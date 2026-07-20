Son Mühür / Yağmur Daştan - Dokuz Eylül Üniversitesi, 2026-2027 Akademik Yılında ilk kez öğrenci alacak olan İngilizce Tıp Programı ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği programını açmaya hazırlanıyor. Programların tanıtımını yapmak ve üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgiler vermek üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz basın toplantısı düzenledi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’a, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, DEÜ Genel Sekreter V. Prof. Dr. Dündar Yener, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak, DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol ve DEÜ Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Bölümü Başkanı Prof. Dr. Utku Kanoğlu da eşlik etti.

“Tıp’ta 50, havacılık ve uzayda 40 öğrenci”

DEÜ bünyesine İngilizce Tıp Programı ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği programını kazandırmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek açıklamalarına başlayan Prof. Dr. Yılmaz, “Hocalarımız çok heyecanlı biz de bu bölümleri üniversitemize kazandırmış olmaktan çok memnunuz. Göreve geldiğimiz günden bu yana İngilizce programlarımızın açılması noktasında düşüncelerimiz vardı. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Vardar ile bu konuyu konuştuk, açıkçası bize de çok destek oldular. Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu ve bakan yardımcılarımıza da destekleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bu programlar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci kabulü ve öğrencilerimizin uluslararası görünürlüğü açısından çok önemli. Önümüzdeki günlerde Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı (YKS) sonuçları açıklanacak ve ardından da tercih dönemi başlayacak. Bu aşamadan sonra bu programa yerleşen ilk öğrencilerimizin nerelerden geldiğini göreceğiz. İngilizce tıp programımıza 50, havacılık ve uzay programımıza ise 40 öğrenciyle başlayacağız” dedi.

“Potansiyelimizi hayata geçirme fırsatı bulduk”

İngilizce programlarında öğretim üyesi olmak için Yüksek Öğretim Kurumları’nın açtığı dil sınavından 85 ve üzeri puan almak gerektiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Yılmaz, “Şu an itibariyle hem tıp hem de mühendislik fakültemizde teknik uygunluğu olan çok sayıda öğretim üyemiz var. Büyük bir potansiyelimiz zaten vardı, bu potansiyelimizi hayata geçirme fırsatı bulduk. Havacılık ve uzay mühendisliği programımız tek bir bölüm ve İngilizce. DEÜ Tıp Fakültesi 48 yaşında ve çok güçlü bir program. Bugüne kadar Türkçe program vardı, bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Türkçe programımız 280 öğrenci kabul edecek, bunlar dışında İngilizce programımıza da 50 öğrenci alacağız. Çok çok üst basamaklardan öğrenci alacağımıza inancım sonsuz” ifadelerini kullandı.

Hedef: Diş hekimliği ve veterinerlik fakülteleri

“Halihazırda çok güçlü bir akademik kadromuz var fakat göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle uluslararası akademik kariyeri olan nitelikli öğretim üyelerimizi kadromuza katmaya özen gösterdik” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Prof. Dr. Yılmaz, “Bir buçuk yıl içinde 15’in üzerinde öğretim üyesi yurtdışından döndü ve DEÜ akademik kadrolarına katıldı. Bu çok önemli. Ümit ediyorum, önümüzdeki yıl bu zamanlar başka programların da İngilizce programlarını açarız. Diş hekimliği fakültemiz ise 2021’de kurulmuş, genç bir fakülte. Ancak aldığı eğitim ve başarılarıyla genç ve dinamik bir fakültenin ne kadar güzel işler başarabildiğini gösterdi. Amacımız önümüzdeki yıl da İngilizce diş hekimliği programını açarız. Aynı şekilde veterinerlik fakültemiz kadrosunda 33 öğretim üyemiz var, 16 tanesini son bir buçuk yıl içinde kadromuza aldık. Yine önümüzdeki yıl 25 ila 30 öğrencilik veterinerlik fakültesi programımızı da hedefliyoruz. Öğretim üyelerimizi de kadromuza alırken bu yetkinlikte olabilmelerini göz önünde bulunduruyoruz” dedi.

“Ege Bölgesi’nde bir ilk olacak”

Üniversitenin hazırlık içinde olduğu İngilizce programlar hakkında üniversitenin akademik kadrosu da görüşlerini paylaştı. “Tıp fakültesi olarak her türlü hazırlığı yapmış durumdayız. Ege Bölgesi’nin ilk İngilizce tıp bölümü olacak” sözleriyle açıklamalarda bulunan DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak, şunları söyledi: “Devletimiz bize sadece bölüm açma desteği değil, altyapı desteği de veriyor. DEÜ detaylı mühendislik altyapısıyla Milli Teknoloji Atölyesi kurulmasını uygun gördü. Biz de gerekli özveriyi yapıyoruz. İyi bilim, teknoloji üretimi de kaliteli insanlar ve öğrencilerle mümkün olabilir.”

Havacılık ve Uzay Bölümü Başkanı Prof. Dr. Utku Kanoğlu, “Çok uzun zamandır beklediğimiz bir haberdi. Havacılık ve uzay öğrencilerinin en önemli özelliği de bunu gerçekten istemeleri” ifadelerini kullandı.

“Savunma sanayisinde birçok projeye imza atacağız”

“Birkaç yıldır uzay mühendisliğimizin altyapısını oluşturuyoruz” mesajı veren DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol da Alanında tanınır uluslararası akademisyenlerimiz aramıza katıldı. Üniversitemize uygun olarak böyle bir programın kazandırılması ülke önceliklerimiz için çok kıymetli. Burada yetişecek arkadaşlarımızın hem temsil yeteneği hem de uluslararası projelerde yer alması açısından bu programı çok önemsiyoruz. Buradan mezun olacak gençlerimizin de birçok programlarda ne kadar önemli çalışmalar yapacağını inşallah hep birlikte görürüz. Birçok bölümümüzün savunma sanayileri üzerine çalışmaları var. Havacılık ve Uzay Mühendisliği programımız da ülkemizin önde gelen kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde. Havacılık ve uzay alanında da insansız uzay araçlarından tutun SİHA’lara kadar çalışmalarımız da var. Dolayısıyla havacılık ve uzay alanında ülkemizin ürettiği ve öncüsü olduğu birçok noktada programlarımız içinde derslerimiz de var. Mevcut olan sistemlerimizi de çoğaltıyoruz. Ayrıca yeni fizik laboratuvarımızı açtık. İlerleyen dönemde birçok proje ve çalışmaya imza atacağız” diye konuştu.

Milli Teknoloji Atölyesi geliyor!

Programların duyurusunun ardından Prof. Dr. Yılmaz, üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Milli Savunma Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Ege Ordusu Komutanlığı iş birliğiyle üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri Proje Yarışması’nın başarıyla gerçekleştiğini hatırlatan Prof. Dr. Yılmaz, şunları aktardı: “Efes 2026 bilim ve teknoloji yarışmasını düzenledik. Devlet büyüklerimiz, YÖK Başkanımız da buradaki potansiyeli görüp kontenjanları takdir ettiler. Programlarımıza yurtdışından önemli ve deneyimli daha pek çok akademisyeni dahil etme amacımız var. Milli teknoloji atölyesi başvurumuz kabul edildi.”

DEÜ Rektör Yardımcısı Hamdi Şükür Kılıç da “Altyapı desteği bu sene aldığımız güzel bir destek ve her ilde milli teknoloji atölyesi açma hedefi TÜBİTAK tarafından sürdürülüyor. İzmir’de de DEÜ altyapısıyla Milli Teknoloji Atölyesi açılması uygun görüldü. Güzel futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Güzel bilim de kaliteli bilim insanları ve kaliteli öğrencilerle gerçekleşir” mesajı verdi.

Yeni araştırma gemisi yolda!

DEÜ’nün 44’üncü kuruluş yıldönümünü kutladıklarını da belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Ayrıca bugün bizim kuruluşumuzun 44’üncü yıl dönümü. Kuruluşumuz hayırlı olsun. DEÜ’nün yöneticileri olmaktan gurur duyuyoruz. Bu güzide üniversitede yöneticilik bana onurunu sağladığı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna yönelik Kıbrıs Barış Harekatı’nın da yıl dönümü. O dönemin başbakanları Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit’i rahmetle anıyoruz. Üniversiteler için önemli adımlar atan isimler. DEÜ’nün bir deniz bilimleri enstitüsü var. Bu enstitüde deniz bilimlerinde kullanılmak üzere 1978 yılında Pirireis gemisi üniversitemize kazandırıldı. Bu gemi araştırma gemisi ve 30 metre uzunluğunda ve Türkiye’nin bu alandaki ilk araştırma gemisi. Devlet büyüklerimiz şimdi yeni bir gemi projesine hazırlık yapmamızı istedi. Biz de 55 ila 60 metre uzunluğunda bir gemi tahsil edilmesi için proje hazırlığı yaptık ve sunduk. Eski geminin de müze olarak hazırlanmasını tahsil ettiler. Yeni geminin ismi de Çaka Bey olacak” ifadelerini kullandı.

“500 milyon lira tasarruf sağlandı”

Üniversite bünyesindeki yemekhane ve yurt çalışmalarındaki son durumun sorulması üzerine Prof. Dr. Yılmaz, “Eğitimi nasıl daha nitelikli hale getirebiliriz konusunu düşünüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana fark ettik ki en temel hak olan beslenme ve barınma noktasında çalışmalarımız oldu. 30 Kasım 2024’e kadar yemek hizmeti, dışarıdan hizmet alımı olarak gerçekleşti. 1 Aralık 2024’ten itibaren yemek hizmeti kendi personelimizle verilmeye başladı. Bir buçuk yıldan bu yana devam eden bir kalite var. Bu standardı sağlamak ve devam ettirmek çok önemliydi. Öğrencilerimize dört çeşit yemek sunuluyor. Yılbaşından itibaren pazartesi ve cuma beşer çeşit yemek verilmeye başlandı. Bakanlarımız 11 ay önce ziyaretimize geldi ve onlara da öğrencilerimize sunduğumuz yemekleri ikram ettik. 2024 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı yemek hizmetimiz için her ay 40 milyon lira gönderdi. 2025 yılında üniversitemizin sadece yemek üzerinden devletimize sağladığı tasarruf imkanı 500 milyon lira. Bu sene ilk defa bütçe fazlası verdik. Bu nedenle de her hafta öğrencilerimize kütüphanelerde çorba, meyveli yoğurt, çikolatalı kruvasan, sandviç ve ayran, dondurma gibi ikramlarımız oldu. Madem paramız var, o zaman öğrencilerimize ikram edeceğiz” dedi.

“3 bin kişilik kız yurdu”

Buca’da hizmet veren erkek öğrenci yurtlarını kapatmak zorunda kaldıklarını aktaran Prof. Dr. Yılmaz, “Buca erkek öğrenci yurdumuz, kullandığımız bina 700 öğrencilik İZBB’ye ait bize kiralanan bir binaydı. 2018 yılında bu binalara deprem performans testi yapıldı, tahliye edilmesi gerektiği bildirildi. 2025 yangın faciasından sonra İZBB itfaiye müdürlüğü, bize yazı gönderdi. 2025 Mart ayında giriş kapıları, merdivenler uygun değil diye bize yazı gönderdi. Mal sahibi bize eksiklikleri gönderdi. Cemil Tugay ile de deprem riskleri konusunda alınması gerekenler konusunda bilimsek destek veriyoruz. Gençlik ve spor bakanlığı tarafından eylül ayında yeni yer ayarladık. Hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmadı. 165 ek kontenjanımız var. Gelecek yatırımlar açısında imar izni çıkmış bakanlık tarafından 3 bin kişilik kız yurdu yapılması planımız da var. Bu yurt, merkez kampüs içerisinde yapılacak. Temeli bu yıl bitmeden atılacak. Buca’da üç kampüsümüz var. 2024 yılında DEÜ merkez yerleşkesi olarak değiştirildi. Buca’da Tınaztepe diye bir mahalle yok, Adatepe mahallesi olarak bulunuyor. DEÜ merkez yerleşkesi olarak güncellendi” diye konuştu.

Son olarak Prof. Dr. Yılmaz, Balçova tarafındaki eski hastane binasını yenilenme çalışmaları için Cumhurbaşkanlığı Strateji Programı kapsamında da projelerin sunulduğunu ve kısa sürede DEÜ yakışan yeni bir bina ve acil servis planladıklarını duyurdu.