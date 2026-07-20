Son Mühür- İzmir basın camiasının en önemli isimlerinden, Yeni Asır Sabah gibi Türk medyasının köklü yayın organlarından derin izler bırakan, Gözlem Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Usta gazeteci Çetin Gürel hayatını kaybetmişti. Gürel’in cenazesi bugün Alsancak Hocazade Camii’nde kılındı ve ikindi namazının ardından Aşağı Narlıdere Mezarlığı’na defnedilecek.

Yoğun katılımla gerçekleşen cenaze namazına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir’in Eski Milletvekili Atilla Sertel ve Gürel'in ailesi, yakınları ve çok sayıda meslektaşı usta gazeteciyi son yolculuğunda yalnız bırakılmadı.

Çetin Gürel kimdir?

1940 yılında Kemalpaşa’da doğdu. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. Gazeteciliğe 1960 yılında Ege Ekspres’te spor muhabiri olarak başladı. Cumhuriyet ve Demokrat İzmir’de Spor Sorumlusu ve Sayfa Sekreteri olarak çalıştı. 1976-1985 yılları arasında Yeni Asır’da Haber Müdürü ve Genel Koordinatör olarak görev yaptı. İstanbul’da Sabah Gazetesi’nin kuruluşunda bulundu. Gazetenin Genel Müdürlük görevini yürüttü. Medi Grup Başkan Vekili iken görevinden ayrıldı, İzmir’e döndü. Gürel Medya Grubunu oluşturdu. Günlük olarak ‘Gazete Ege’yi de yayınladı. Haftada bir yayınlanan ekonomi gazetesi Gözlem’i kurdu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği kurucuları arasında yer aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır